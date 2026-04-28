Экономика РБ

НАЦИОНАЛЬНЫМ КООРДИНАТОРОМ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЗНАЧЕН СЕРГЕЙ АЛЕЙНИК

08:03 29.04.2026 Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник назначен Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития. Соответствующий указ №140 Александр Лукашенко подписал 28 апреля, сообщает пресс-служба Президента. В соответствии с документом Владислав Татаринович освобожден от данной должности.