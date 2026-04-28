ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 МАЯ ВЫРАСТЕТ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ПОЖИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ I ГРУППЫ


07:56 29.04.2026

В Беларуси с 1 мая вступают в силу новые размеры пособия по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом 1-й группы, которые будут действовать по 31 июля 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Выплаты привязаны к бюджету прожиточного минимума (БПМ) и зависят от количества человек, за которыми осуществляется присмотр.

Если гражданин ухаживает за одним нетрудоспособным (человеком старше 80 лет или инвалидом I группы), он будет получать 100% БПМ — 509,62 рубля. При уходе за двумя и более такими лицами положено 120% БПМ, что составляет 611,54 рубля.

В Министерстве труда и социальной защиты напомнили, куда обращаться за назначением выплаты. Документы принимают службы «Одно окно» местных органов власти, а также управления по труду, занятости и социальной защите по месту жительства человека, нуждающегося в уходе.

Отдельно в ведомстве разъяснили возможность совмещения работы и получения пособия. Получать деньги и трудиться разрешено родителям, детям, супругам, опекунам и попечителям указанных категорий граждан, но при соблюдении условий. Так, работа по трудовому договору допускается исключительно на условиях неполного рабочего времени (не более половины нормальной продолжительности). Если же получатель зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, его деятельность должна быть приостановлена либо он должен находиться в процессе прекращения деятельности.

Для оформления пособия необходимо предоставить в уполномоченный орган заявление, паспорт, трудовую книжку, медицинскую справку об отсутствии психиатрического и наркологического учета, а также заключение врачебно-консультационной комиссии о том, что пожилой человек или инвалид нуждается в постоянном постороннем уходе. Пособие начисляется непосредственно со дня подачи заявления.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2026
валюта курс
EUR 3.2972
USD 2.8201
RUB 3.7670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2786 +0.0066
USD 2.8201 +0.006
RUB 3.7670 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3550
USD 2.8280 2.8480
RUB 3.7200 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.9000 90.4900
USD/RUB 76.1000 76.6000
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте