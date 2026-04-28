В Беларуси с 1 мая вступают в силу новые размеры пособия по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом 1-й группы, которые будут действовать по 31 июля 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Выплаты привязаны к бюджету прожиточного минимума (БПМ) и зависят от количества человек, за которыми осуществляется присмотр.

Если гражданин ухаживает за одним нетрудоспособным (человеком старше 80 лет или инвалидом I группы), он будет получать 100% БПМ — 509,62 рубля. При уходе за двумя и более такими лицами положено 120% БПМ, что составляет 611,54 рубля.

В Министерстве труда и социальной защиты напомнили, куда обращаться за назначением выплаты. Документы принимают службы «Одно окно» местных органов власти, а также управления по труду, занятости и социальной защите по месту жительства человека, нуждающегося в уходе.

Отдельно в ведомстве разъяснили возможность совмещения работы и получения пособия. Получать деньги и трудиться разрешено родителям, детям, супругам, опекунам и попечителям указанных категорий граждан, но при соблюдении условий. Так, работа по трудовому договору допускается исключительно на условиях неполного рабочего времени (не более половины нормальной продолжительности). Если же получатель зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, его деятельность должна быть приостановлена либо он должен находиться в процессе прекращения деятельности.

Для оформления пособия необходимо предоставить в уполномоченный орган заявление, паспорт, трудовую книжку, медицинскую справку об отсутствии психиатрического и наркологического учета, а также заключение врачебно-консультационной комиссии о том, что пожилой человек или инвалид нуждается в постоянном постороннем уходе. Пособие начисляется непосредственно со дня подачи заявления.