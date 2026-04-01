Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

III МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. БЕЛАРУСЬ-2026» ПРОЙДЕТ 17-19 ИЮНЯ В МИНСКЕ


15:46 28.04.2026

III Международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2026» пройдет 17-19 июня в Минске.

Как сообщает Telegram-канал ГКНТ, будут представлены инновационные разработки и готовые решения для совершенствования технической оснащенности правоохранительных органов и силовых структур, реализующих государственную политику в сфере национальной безопасности.

В их числе - технологии информационной и цифровой безопасности государства. специальная техника, и средства пожарной безопасности, оборудование и комплектующие, используемые в медицине катастроф, а также средства обеспечения промышленной и экологической безопасности и многое другое.

Место проведения: Минский международный выставочный центр.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2026
валюта курс
EUR 3.2972
USD 2.8201
RUB 3.7670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2786 +0.0066
USD 2.8201 +0.006
RUB 3.7670 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3350 3.3490
USD 2.8250 2.8350
RUB 3.7100 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.7000 90.0982
USD/RUB 76.1000 76.3400
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
