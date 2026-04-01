III Международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2026» пройдет 17-19 июня в Минске.

Как сообщает Telegram-канал ГКНТ, будут представлены инновационные разработки и готовые решения для совершенствования технической оснащенности правоохранительных органов и силовых структур, реализующих государственную политику в сфере национальной безопасности.

В их числе - технологии информационной и цифровой безопасности государства. специальная техника, и средства пожарной безопасности, оборудование и комплектующие, используемые в медицине катастроф, а также средства обеспечения промышленной и экологической безопасности и многое другое.

Место проведения: Минский международный выставочный центр.