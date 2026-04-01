Экономика РБ
ПОДВОЗ, ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ И ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН: ФОКУС ВНИМАНИЯ ВО ВРЕМЯ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
14:16 28.04.2026
Что в фокусе внимания государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2026 году, рассказала заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич на заседании комиссии, сообщает пресс-служба Правительства.
Наталья Петкевич выделила вопрос подвоза абитуриентов. "Транспорт. Своевременный подъезд этого транспорта, правильный расчет времени для доставки в пункт назначения, потому что и пробки могут быть, и дорога и так далее, чтобы не создавать излишнюю нервозность для детей. Это тоже надо все посмотреть", - отметила она.
Кроме этого, важно, по ее мнению, обратить внимание на электронную очередь. "Все, что связано с регистрацией, электронной очередью, вступительной кампанией через сеть Интернет, чтобы никаких сбоев не было, нагрузки. А в случае появления сбоев, чтобы была обратная связь обязательно с абитуриентами, чтобы все понимали, что это не у них компьютер глючит, а есть какие-то вопросы. И ребята не пострадали", - сказала вице-премьер.
Наталья Петкевич отметила, что целевая подготовка по своим условиям - льгота, предоставленная в соответствии с законодательными актами по специальностям, в которых особо нуждается экономика Республики Беларусь. "Это не лазейка и не дорога для легкого поступления отдельных категорий людей или на отдельные специальности. Поступление - это конкурс, на целевую подготовку в том числе. Значит, должен быть обеспечен конкурс зачисления на целевую подготовку: от приема до завершения. Каждое место должно быть на конкурсной основе, - подчеркнула она. - Еще раз говорю: это поступление с более льготным по сравнению с общими условиями порядком. И сделано это для того, чтобы решить определенные задачи для нужд экономики. Вот ключевая фраза: для нужд экономики, в государственных интересах".
Вице-премьер заметила, что во время проведения кампании будет очень много обращений, и это нормально. "Я очень прошу своевременно, быстро, оперативно и по-человечески ко всем обращениям относиться. Все поступающие обращения на горячие линии, просто в комиссии - их надо рассматривать неформально и максимально быстро, с учетом того, что очень короткие сроки принятия по ним решений для следующего какого-то этапа. Чтобы, не дай Бог, не пострадали права ребенка", - подытожила Наталья Петкевич.
