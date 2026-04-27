Заседание государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2026 году прошло в Доме Правительства под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Натальи Петкевич, сообщает пресс-служба Правительства.

"Наша главная задача - организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов (ЦЭ), централизованного тестирования (ЦТ), а также за зачислением на всех стадиях - как в высшие, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии уже созданы и будут работать во всех пунктах проведения экзаменов. Члены государственной комиссии и привлеченные специалисты обеспечат непрерывный мониторинг на каждом этапе", - подчеркнула Наталья Петкевич.

Вице-премьер обратила внимание на то, что впервые за всю историю работы госкомиссии контроль начат с самого первого этапа - университетских олимпиад, которые являются одним из оснований для поступления в вузы. Соответственно, и этот этап должен быть охвачен системой контроля.

"По централизованным экзаменам и тестам обеспечена абсолютная прозрачность и максимальная секретность. Однако некоторые участники процесса все равно пытаются найти лазейки - либо через университетские олимпиады, либо целевое поступление и другие каналы. Поэтому нам пришлось корректировать отдельные процедуры. Когда, например, из числа участников университетской олимпиады зачисляется около 80%, это, пожалуй, несправедливо по отношению к тем абитуриентам, которые поступают на общих основаниях. Я предлагаю всем поставить себя на место родителей или детей, которые идут по обычному конкурсу", - сказала Наталья Петкевич.

По ее словам, важно, чтобы репутация Беларуси как страны равных возможностей была обеспечена на абсолютно всех этапах функционирования системы образования.

Наталья Петкевич подчеркнула, что контроль за проведением ЦЭ и ЦТ должен быть абсолютно свободен от формализма. "Мы должны не просто соблюсти протокольные требования, а быть нацелены на результат, чтобы и ребята, и родители увидели, что контроль комиссии, организованной Главой государства, действительно нацелен на честность", - отметила она.

При этом важно широкое информирование в средствах массовой информации по всем материалам и сведениям, которые необходимо знать участникам и их семьям. "Своевременное оповещение о любых корректировках или нововведениях - любая информация здесь не бывает лишней. Все, кто уже проходил через эту процедуру сам или с детьми, либо только готовится к ней, понимают, что это самый волнительный момент в жизни и самого абитуриента, и его родителей. Поэтому никогда не будет лишним напомнить о резервных днях, местах проведения экзаменов и тестирования, других организационных деталях", - обратила внимание вице-премьер.

Также, по словам Натальи Петкевич, комиссия должна не только контролировать, но и помогать: подсказать, проверить, создать условия для комфортной сдачи экзаменов. В том числе помещения должны быть надлежащим образом подготовлены и проветрены. "Казалось бы, мелочи, но еще раз подчеркну: ребята проведут в этих условиях несколько часов, и здесь важно все - и наличие кондиционирования, чтобы не было душно, и оптимальная температура, чтобы не было холодно, и доступ к питьевой воде. Необходимо предусмотреть места, где абитуриенты могли бы перекусить - съесть булочку или бутерброд, ведь многим придется выезжать рано утром", - сказала она.

Пункты медицинской помощи, организация питания, температурный режим - обо всех этих, казалось бы, мелочах, которые порой играют определяющую роль, госкомиссия должна обязательно позаботиться, заявила вице-премьер. "Здесь нужно продумать все. Ничто не должно остаться вне нашего внимания", - резюмировала она.

Ежегодно Глава государства своим указом утверждает состав государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании (госкомиссия). В ее состав вошли представители Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, органов государственного управления, контролирующих органов и общественных организаций. Основная задача госкомиссии - контроль за соблюдением законодательства при подготовке и проведении вступительной кампании, защита прав и законных интересов граждан, справедливость.

Каждый член госкомиссии возглавит комиссию по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампанией в конкретном закрепленном учреждении образования, в том числе на базе которых будут организованы ЦЭ и ЦТ.

С 4 мая по 22 августа будет открыта горячая линия госкомиссии. До 1 сентября госкомиссия должна доложить президенту о результатах вступительной кампании.