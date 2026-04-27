|28.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ПАРК МЕДТЕХНИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА МАСШТАБНО ОБНОВИЛСЯ
13:06 28.04.2026
В этом году учреждения здравоохранения Гродненской области получили сорок три единицы современного медицинского оборудования для обследования желудочно-кишечного тракта. Оборудование поставлено централизовано по линии Министерства здравоохранения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома, видеоэндоскопические системы для эзофагогастродуоденоскопии совершенствуют диагностические возможности тринадцати центральных районных больниц, шести городских поликлиник, а также областных детской клинической больницы и клинической больницы медицинской реабилитации, областного клинического кардиоцентра. Всего поставлено двадцать восемь единиц оборудования в дополнение к семи, которые получены в минувшем году.
За минувший и этот год в область поставлена 21 видеоэндоскопическая система для колоноскопии. Из четырнадцати, полученных в этом году, восемь приехали в районы области. Кроме ЦРБ, их получили областные детская больница, больница медицинской реабилитации, а также новая больница.
Новейшую видеоэндоскопическую систему для эндосонографии получила университетская клиника. Эндосонография - комбинированный метод исследования, который объединяет возможности эндоскопии и УЗИ.
