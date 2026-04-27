ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ПАРК МЕДТЕХНИКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГРОДНЕНСКОГО РЕГИОНА МАСШТАБНО ОБНОВИЛСЯ


13:06 28.04.2026

В этом году учреждения здравоохранения Гродненской области получили сорок три единицы современного медицинского оборудования для обследования желудочно-кишечного тракта. Оборудование поставлено централизовано по линии Министерства здравоохранения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома, видеоэндоскопические системы для эзофагогастродуоденоскопии совершенствуют диагностические возможности тринадцати центральных районных больниц, шести городских поликлиник, а также областных детской клинической больницы и клинической больницы медицинской реабилитации, областного клинического кардиоцентра. Всего поставлено двадцать восемь единиц оборудования в дополнение к семи, которые получены в минувшем году.

За минувший и этот год в область поставлена 21 видеоэндоскопическая система для колоноскопии. Из четырнадцати, полученных в этом году, восемь приехали в районы области. Кроме ЦРБ, их получили областные детская больница, больница медицинской реабилитации, а также новая больница.

Новейшую видеоэндоскопическую систему для эндосонографии получила университетская клиника. Эндосонография - комбинированный метод исследования, который объединяет возможности эндоскопии и УЗИ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8141
RUB 3.7647
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2720 -0.0014
USD 2.8141 -0.0051
RUB 3.7647 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3350 3.3490
USD 2.8250 2.8350
RUB 3.7100 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.7000 90.0982
USD/RUB 76.1000 76.3400
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте