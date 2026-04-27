В Беларуси дан старт работе уникального сайта Проверь.бел , содержащего в себе сведения об аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах, которые являются мошенническими, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

Теперь любой пользователь может быстро это проверить. Для этого достаточно ввести имя аккаунта или ссылку на него в специальную форму на сайте.

Сервис позволяет: проверить интернет-ресурсы на признаки мошенничеств; выявить фейковые аккаунты в популярных социальных сетях и мессенджерах; получить информацию о том, попадал ли данный ресурс в поле зрения правоохранительных органов; передать информацию об интернет-ресурсе, который может являться мошенническим, но данные о нем отсутствуют.

Как воспользоваться сервисом:

1. Перейдите на сайт проверь.бел (или praver.by);

2. Введите имя аккаунта или ссылку на него;

3. Получите результат проверки.