28.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАПУЩЕН СЕРВИС ДЛЯ ПРОВЕРКИ АККАУНТОВ НА МОШЕННИЧЕСТВО
12:51 28.04.2026
В Беларуси дан старт работе уникального сайта Проверь.бел , содержащего в себе сведения об аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах, которые являются мошенническими, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.
Теперь любой пользователь может быстро это проверить. Для этого достаточно ввести имя аккаунта или ссылку на него в специальную форму на сайте.
Сервис позволяет: проверить интернет-ресурсы на признаки мошенничеств; выявить фейковые аккаунты в популярных социальных сетях и мессенджерах; получить информацию о том, попадал ли данный ресурс в поле зрения правоохранительных органов; передать информацию об интернет-ресурсе, который может являться мошенническим, но данные о нем отсутствуют.
Как воспользоваться сервисом:
1. Перейдите на сайт проверь.бел (или praver.by);
2. Введите имя аккаунта или ссылку на него;
3. Получите результат проверки.
