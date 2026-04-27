Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАПУЩЕН СЕРВИС ДЛЯ ПРОВЕРКИ АККАУНТОВ НА МОШЕННИЧЕСТВО


12:51 28.04.2026

В Беларуси дан старт работе уникального сайта Проверь.бел , содержащего в себе сведения об аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах, которые являются мошенническими, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

Теперь любой пользователь может быстро это проверить. Для этого достаточно ввести имя аккаунта или ссылку на него в специальную форму на сайте.

Сервис позволяет: проверить интернет-ресурсы на признаки мошенничеств; выявить фейковые аккаунты в популярных социальных сетях и мессенджерах; получить информацию о том, попадал ли данный ресурс в поле зрения правоохранительных органов; передать информацию об интернет-ресурсе, который может являться мошенническим, но данные о нем отсутствуют.

Как воспользоваться сервисом:

1. Перейдите на сайт проверь.бел (или praver.by);

2. Введите имя аккаунта или ссылку на него;

3. Получите результат проверки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8141
RUB 3.7647
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2720 -0.0014
USD 2.8141 -0.0051
RUB 3.7647 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3350 3.3490
USD 2.8250 2.8350
RUB 3.7100 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.7000 90.0982
USD/RUB 76.1000 76.3400
подробнее
