Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В ТРЕХ БЕЛОРУССКИХ РЕГИОНАХ ЗАФИКСИРОВАН НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА
11:17 28.04.2026
В 2025 году в трех регионах Беларуси достигли нулевого травматизма, т.е. ни на одном предприятии не было зарегистрировано ни одного несчастного случая. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Это Шарковщинский район Витебской области, Ветковский — Гомельской и Кореличский — Гродненской областей.
В целом по республике наблюдается тенденция снижения количества травмируемых на производстве. Так, по данным Департамента государственной инспекции труда в 2025 году в сравнении с 2024 годом в организациях республики отмечается снижение: общего числа травмированных на производстве с 1849 до 1835 человек; погибших с 105 до 103 человек.
