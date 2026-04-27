В 2025 году в трех регионах Беларуси достигли нулевого травматизма, т.е. ни на одном предприятии не было зарегистрировано ни одного несчастного случая. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Это Шарковщинский район Витебской области, Ветковский — Гомельской и Кореличский — Гродненской областей.

В целом по республике наблюдается тенденция снижения количества травмируемых на производстве. Так, по данным Департамента государственной инспекции труда в 2025 году в сравнении с 2024 годом в организациях республики отмечается снижение: общего числа травмированных на производстве с 1849 до 1835 человек; погибших с 105 до 103 человек.