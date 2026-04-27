НОВЫЕ САТУРАТОРЫ УСТАНОВЯТ НА МТЗ ЛЕТОМ

10:57 28.04.2026 Новые сатураторы планируют установить в цехах Минского тракторного завода летом этого года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал исполняющий обязанности заместителя главного энергетика — начальника теплотехнического отдела управления главного энергетика Павел Федотко. «Новые сатураторные установки, позволяющие под давлением насыщать воду углекислым газом, появятся в семи структурных подразделениях МТЗ: механических цехах № 2 и 4, литейных № 1 и 3, сталелитейном, цехе кабин и цехе № 94», — сообщил Павел Федотко. В настоящее время ведется работа по закупке 10 сатураторных установок. Они заменят старое оборудование, отработавшее срок эксплуатации.