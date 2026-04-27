|28.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
НОВЫЕ САТУРАТОРЫ УСТАНОВЯТ НА МТЗ ЛЕТОМ
10:57 28.04.2026
Новые сатураторы планируют установить в цехах Минского тракторного завода летом этого года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал исполняющий обязанности заместителя главного энергетика — начальника теплотехнического отдела управления главного энергетика Павел Федотко.
«Новые сатураторные установки, позволяющие под давлением насыщать воду углекислым газом, появятся в семи структурных подразделениях МТЗ: механических цехах № 2 и 4, литейных № 1 и 3, сталелитейном, цехе кабин и цехе № 94», — сообщил Павел Федотко.
В настоящее время ведется работа по закупке 10 сатураторных установок. Они заменят старое оборудование, отработавшее срок эксплуатации.
