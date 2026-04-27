В рамках Программы действий Правительства и Комитета госконтроля на 2025 год белорусские предприятия оказали масштабную помощь социально уязвимым категориям граждан. Приоритетным направлением стала поддержка детей с редкими генетическими заболеваниями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, за прошедший год свой вклад в спасение детских жизней внесли 34 организации торговой, фармацевтической и строительной отраслей. В адрес РНПЦ «Мать и дитя» было перечислено более 7,5 млн рублей. Наиболее крупные пожертвования поступили от компании «Евроторг» (свыше 3,7 млн рублей) и ОДО «Айрон» (около 1 млн рублей). Значительные средства также выделили такие ритейлеры и предприятия, как «Парфюм Трейд», «Санта Ритейл», «Шате-М плюс», «Доброном», «Эрнис», «БелВиллесден» и «Фудлогистик». Эти средства предназначены для дорогостоящего лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Помимо благотворительных взносов, белорусский ритейл продолжил работу по сдерживанию цен для населения. За прошлый год торговые сети предоставили скидки на социально значимые товары на общую сумму более 57 млн рублей. Данные меры позволили обеспечить доступность продуктов питания и предметов первой необходимости для граждан, нуждающихся в особой поддержке государства.