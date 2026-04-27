Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛОРУССКИЙ БИЗНЕС НАПРАВИЛ БОЛЕЕ 7,5 МЛН РУБЛЕЙ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ


10:53 28.04.2026

В рамках Программы действий Правительства и Комитета госконтроля на 2025 год белорусские предприятия оказали масштабную помощь социально уязвимым категориям граждан. Приоритетным направлением стала поддержка детей с редкими генетическими заболеваниями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, за прошедший год свой вклад в спасение детских жизней внесли 34 организации торговой, фармацевтической и строительной отраслей. В адрес РНПЦ «Мать и дитя» было перечислено более 7,5 млн рублей. Наиболее крупные пожертвования поступили от компании «Евроторг» (свыше 3,7 млн рублей) и ОДО «Айрон» (около 1 млн рублей). Значительные средства также выделили такие ритейлеры и предприятия, как «Парфюм Трейд», «Санта Ритейл», «Шате-М плюс», «Доброном», «Эрнис», «БелВиллесден» и «Фудлогистик». Эти средства предназначены для дорогостоящего лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Помимо благотворительных взносов, белорусский ритейл продолжил работу по сдерживанию цен для населения. За прошлый год торговые сети предоставили скидки на социально значимые товары на общую сумму более 57 млн рублей. Данные меры позволили обеспечить доступность продуктов питания и предметов первой необходимости для граждан, нуждающихся в особой поддержке государства.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8141
RUB 3.7647
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2720 -0.0014
USD 2.8141 -0.0051
RUB 3.7647 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3500
USD 2.8220 2.8380
RUB 3.7100 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1840
EUR/RUB 89.5000 90.7000
USD/RUB 75.8000 76.4994
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
