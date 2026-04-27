ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ОТКЛЮЧЁН ОТ СЕТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

10:31 28.04.2026 Энергоблок №1 Белорусской АЭС 27 апреля отключён от сети для проведения профилактических работ на оборудовании. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелАЭС, радиационный фон в районе станции без изменений. Работы выполняются для обеспечения надёжной эксплуатации энергоблока.