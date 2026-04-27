28.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МИНФИН АННУЛИРОВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «АСОБА»
10:11 28.04.2026
Министерством финансов с 24 апреля прекращено действие лицензии на осуществление страховой деятельности СООО «Асоба», сообщает Telegram-канал ведомства.
Решение принято в связи с истечением сроков, отведенных для исполнения страховщиком требования регулятора по обеспечению соблюдения установленного порядка осуществления инвестиций посредством вложения средств страховых резервов и их размещения.
В целях защиты интересов страхователей обязательства, принятые СООО «Асоба» по договорам страхования, будут переданы Белгосстраху.
СООО «Асоба» до передачи обязательства по заключенным им договорам страхования Белгосстраху обязано в соответствии с законодательством осуществлять все действия, связанные с урегулированнием страховых случаев, в том числе принимать заявлення о страховых случаях, определять размер причиненного вреда, осуществлять страховые выплаты.
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
Курсы в банках
на 28.04.2026
Конвертация в банках
на 28.04.2026
