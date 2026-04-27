ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МИНФИН АННУЛИРОВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «АСОБА»


10:11 28.04.2026

Министерством финансов с 24 апреля прекращено действие лицензии на осуществление страховой деятельности СООО «Асоба», сообщает Telegram-канал ведомства.

Решение принято в связи с истечением сроков, отведенных для исполнения страховщиком требования регулятора по обеспечению соблюдения установленного порядка осуществления инвестиций посредством вложения средств страховых резервов и их размещения.

В целях защиты интересов страхователей обязательства, принятые СООО «Асоба» по договорам страхования, будут переданы Белгосстраху.

СООО «Асоба» до передачи обязательства по заключенным им договорам страхования Белгосстраху обязано в соответствии с законодательством осуществлять все действия, связанные с урегулированнием страховых случаев, в том числе принимать заявлення о страховых случаях, определять размер причиненного вреда, осуществлять страховые выплаты.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8141
RUB 3.7647
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2720 -0.0014
USD 2.8141 -0.0051
RUB 3.7647 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3500
USD 2.8220 2.8380
RUB 3.7100 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1840
EUR/RUB 89.5000 90.7000
USD/RUB 75.8000 76.4994
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте