В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРОФСТАНДАРТЫ ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ


09:49 28.04.2026

Министерство труда и социальной защиты Беларуси приняло постановление № 21 от 17 апреля 2026 года, которым утверждены шесть профессиональных стандартов для рабочих профессий.

Как сообщает Telegram-канал трудового ведомства, документ затрагивает интересы специалистов в области индустрии красоты, легкой промышленности, а также принципиально новое направление в классификации трудовых ресурсов страны.

Важным нововведением стало официальное закрепление профессии «грумер» (2–4 разряды). Теперь деятельность специалистов по уходу за животными получила четкое описание трудовых функций и квалификационных требований. Разработка этого стандарта велась совместно с Секторальным советом при Минсельхозпроде, что позволило детально проработать специфику данной сферы.

Помимо этого, обновленные требования коснулись и других популярных направлений. В сфере красоты утверждены стандарты для парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра, а в легкой промышленности — для прядильщиков и сборщиков обуви. Профессиональный стандарт теперь служит основным ориентиром, определяющим, какими знаниями и навыками должен обладать работник для качественного выполнения своих обязанностей в соответствии с Трудовым кодексом.

Новые правила и требования вступят в силу уже с 1 мая 2026 года. Подготовка документов осуществлялась при участии профильных ведомств, включая МАРТ и концерн «Беллегпром», что гарантирует соответствие стандартов реальным запросам современного рынка труда.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8141
RUB 3.7647
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2720 -0.0014
USD 2.8141 -0.0051
RUB 3.7647 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3500
USD 2.8220 2.8380
RUB 3.7100 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1840
EUR/RUB 89.5000 90.7000
USD/RUB 75.8000 76.4994
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
