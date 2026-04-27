Министерство труда и социальной защиты Беларуси приняло постановление № 21 от 17 апреля 2026 года, которым утверждены шесть профессиональных стандартов для рабочих профессий.

Как сообщает Telegram-канал трудового ведомства, документ затрагивает интересы специалистов в области индустрии красоты, легкой промышленности, а также принципиально новое направление в классификации трудовых ресурсов страны.

Важным нововведением стало официальное закрепление профессии «грумер» (2–4 разряды). Теперь деятельность специалистов по уходу за животными получила четкое описание трудовых функций и квалификационных требований. Разработка этого стандарта велась совместно с Секторальным советом при Минсельхозпроде, что позволило детально проработать специфику данной сферы.

Помимо этого, обновленные требования коснулись и других популярных направлений. В сфере красоты утверждены стандарты для парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра, а в легкой промышленности — для прядильщиков и сборщиков обуви. Профессиональный стандарт теперь служит основным ориентиром, определяющим, какими знаниями и навыками должен обладать работник для качественного выполнения своих обязанностей в соответствии с Трудовым кодексом.

Новые правила и требования вступят в силу уже с 1 мая 2026 года. Подготовка документов осуществлялась при участии профильных ведомств, включая МАРТ и концерн «Беллегпром», что гарантирует соответствие стандартов реальным запросам современного рынка труда.