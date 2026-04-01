Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

«БЕЛАГРО-2026»: ПОДАНО 460 ЗАЯВОК ИЗ ДЕВЯТИ СТРАН


16:32 27.04.2026

Подготовка к 36-й международной специализированной выставке «Белагро-2026» идёт в плановом режиме, на сегодняшний день подано 460 заявок от участников из девяти стран мира. Об этом сообщает Telеgram-канал Минсельхозпрода.

Традиционно основу экспозиции составляют белорусские предприятия — 361 заявка. Активное участие подтвердили российские коллеги — 63 заявки. Повышенный интерес проявляют китайские производители — 30 заявок. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Ведутся переговоры с представителями Омана, Грузии, Ирана и Кот-дИвуара.

Помимо коллективной экспозиции Российского экспортного центра, о своём участии заявили Брянская, Белгородская, Мурманская, Челябинская области и Краснодарский край. Продолжаются переговоры и с другими российскими регионами.

Традиционно масштабные коллективные экспозиции подготовят:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия с организациями системы: «Белагросервис», «Белплемживобъединение», «Белводхоз», блок аграрного образования и науки, «Белсемена», «Инвет», «Белзооветснабпром», Белорусская МИС, БНБК; предприятия Министерства промышленности; Национальная академия наук Беларуси.

Параллельно формируется экспозиция выставки «Белпродукт». Белорусские регионы забронировали почти 1,5 тысячи квадратных метров для 106 предприятий пищевой промышленности: концерн «Белгоспищепром» — 21 предприятие; Минская область и Минск — 19 предприятий; Брестская область — 18; Гомельская область — 12; Могилёвская область — 11; Витебская область — 10.

Комплектование выставки продолжается. «Белагро-2026» обещает снова стать масштабной площадкой для демонстрации передовых технологий, укрепления деловых связей и заключения новых контрактов в агропромышленном комплексе.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8141
RUB 3.7647
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2720 -0.0014
USD 2.8141 -0.0051
RUB 3.7647 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3400
USD 2.8270 2.8380
RUB 3.7140 3.7270
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.5000 90.3000
USD/RUB 76.1000 76.3500
подробнее
