Следственным управлением УСК по городу Минску установлены обстоятельства получения взятки должностным лицом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по городу Минску, по данным следствия, противоправный сговор между 39-летним сотрудником предприятия жилищно-коммунального хозяйства одного из районов столицы и представителями частных фирм возник еще несколько лет назад. Фигурант гарантировал субподрядным организациям содействие в оперативном и беспрепятственном подписании первичных документов при проведении капитальных ремонтов и оплаты по ним. В частности, речь шла об актах выполненных работ, что напрямую влияло на скорость последующего перечисления денежных средств подрядчику.

В качестве благодарности за содействие в интересах компаний и обеспечение их финансово-хозяйственной деятельности минчанин получал от взяткодателей сантехническое и отопительное оборудование, которое в последующем установил у себя в загородном доме. Помимо получения имущества за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, обвиняемый неоднократно принимал в качестве взятки денежные средства в общей сумме более 100 тысяч рублей.

Осознавая противоправность своих действий, мужчина предпринимал меры конспирации. Деньги передавались через аптечку, спрятанную в автомобиле, либо через тайник, оборудованный в туалете по месту его работы.

Преступная деятельность пресечена ДФР КГК. Часть средств, полученных в качестве взятки, изъята в ходе обыска. На допросе он признал вину и рассказал, что за получение незаконных вознаграждений активно лоббировал интересы коммерческих структур.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного преступным путем, составила более 130 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования допрошены обвиняемый и свидетели, осмотрены компьютерная информация и документы. С участием фигуранта проведены проверки показаний на месте, проанализированы сведения о телефонных соединениях участников процесса, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

На имущество обвиняемого наложен арест в общей сумме более 250 тысяч рублей.

Следователями собраны неопровержимые доказательства вины фигуранта, что позволило предъявить ему обвинение по ч.2 ст.430 (получение взятки в крупном размере) и по ч.3 ст.430 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима, штрафа в размере 22 500 рублей с лишением права занимать должности сроком на 5 лет.