27.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


УСК РАСКРЫЛО КОРРУПЦИОННУЮ СХЕМУ В СТОЛИЧНОМ ЖКХ


16:19 27.04.2026

Следственным управлением УСК по городу Минску установлены обстоятельства получения взятки должностным лицом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по городу Минску, по данным следствия, противоправный сговор между 39-летним сотрудником предприятия жилищно-коммунального хозяйства одного из районов столицы и представителями частных фирм возник еще несколько лет назад. Фигурант гарантировал субподрядным организациям содействие в оперативном и беспрепятственном подписании первичных документов при проведении капитальных ремонтов и оплаты по ним. В частности, речь шла об актах выполненных работ, что напрямую влияло на скорость последующего перечисления денежных средств подрядчику.

В качестве благодарности за содействие в интересах компаний и обеспечение их финансово-хозяйственной деятельности минчанин получал от взяткодателей сантехническое и отопительное оборудование, которое в последующем установил у себя в загородном доме. Помимо получения имущества за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, обвиняемый неоднократно принимал в качестве взятки денежные средства в общей сумме более 100 тысяч рублей.

Осознавая противоправность своих действий, мужчина предпринимал меры конспирации. Деньги передавались через аптечку, спрятанную в автомобиле, либо через тайник, оборудованный в туалете по месту его работы.

Преступная деятельность пресечена ДФР КГК. Часть средств, полученных в качестве взятки, изъята в ходе обыска. На допросе он признал вину и рассказал, что за получение незаконных вознаграждений активно лоббировал интересы коммерческих структур.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного преступным путем, составила более 130 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования допрошены обвиняемый и свидетели, осмотрены компьютерная информация и документы. С участием фигуранта проведены проверки показаний на месте, проанализированы сведения о телефонных соединениях участников процесса, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

На имущество обвиняемого наложен арест в общей сумме более 250 тысяч рублей.

Следователями собраны неопровержимые доказательства вины фигуранта, что позволило предъявить ему обвинение по ч.2 ст.430 (получение взятки в крупном размере) и по ч.3 ст.430 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима, штрафа в размере 22 500 рублей с лишением права занимать должности сроком на 5 лет.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8141
RUB 3.7647
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2720 -0.0014
USD 2.8141 -0.0051
RUB 3.7647 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3400
USD 2.8270 2.8380
RUB 3.7140 3.7270
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.5000 90.3000
USD/RUB 76.1000 76.3500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
