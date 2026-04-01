Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ВТОРОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (НИКО) СОСТОИТСЯ 28 АПРЕЛЯ


16:01 27.04.2026

По всей Беларуси 28 апреля пройдёт второе Национальное исследование качества образования (НИКО).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, это масштабное мероприятие направлено на оценку функциональной грамотности учащихся и анализ эффективности образовательных практик.

НИКО – это не традиционная проверка знаний по отдельным учебным предметам. Это комплексное испытание, направленное на оценку умения применять полученные в школе знания и навыки в реальных жизненных ситуациях. Исследование помогает понять, насколько хорошо учащиеся готовы к самостоятельной жизни, профессиональному самоопределению и решению практических задач.

В исследовании участвуют: учащиеся 10-х классов учреждений общего среднего образования (школ, гимназий, лицеев); учащиеся первого курса колледжей.

Всего в НИКО примут участие около 20 тыс. учащихся из 705 учреждений образования со всех регионов Беларуси. В выборку включены как городские, так и сельские школы различных типов. Это обеспечивает репрезентативность результатов на национальном уровне.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8141
RUB 3.7647
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2720 -0.0014
USD 2.8141 -0.0051
RUB 3.7647 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3400
USD 2.8270 2.8380
RUB 3.7140 3.7270
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.5000 90.3000
USD/RUB 76.1000 76.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
