|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВТОРОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (НИКО) СОСТОИТСЯ 28 АПРЕЛЯ
16:01 27.04.2026
По всей Беларуси 28 апреля пройдёт второе Национальное исследование качества образования (НИКО).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, это масштабное мероприятие направлено на оценку функциональной грамотности учащихся и анализ эффективности образовательных практик.
НИКО – это не традиционная проверка знаний по отдельным учебным предметам. Это комплексное испытание, направленное на оценку умения применять полученные в школе знания и навыки в реальных жизненных ситуациях. Исследование помогает понять, насколько хорошо учащиеся готовы к самостоятельной жизни, профессиональному самоопределению и решению практических задач.
В исследовании участвуют: учащиеся 10-х классов учреждений общего среднего образования (школ, гимназий, лицеев); учащиеся первого курса колледжей.
Всего в НИКО примут участие около 20 тыс. учащихся из 705 учреждений образования со всех регионов Беларуси. В выборку включены как городские, так и сельские школы различных типов. Это обеспечивает репрезентативность результатов на национальном уровне.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
Курсы в банках
на 27.04.2026
Конвертация в банках
на 27.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте