По всей Беларуси 28 апреля пройдёт второе Национальное исследование качества образования (НИКО).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, это масштабное мероприятие направлено на оценку функциональной грамотности учащихся и анализ эффективности образовательных практик.

НИКО – это не традиционная проверка знаний по отдельным учебным предметам. Это комплексное испытание, направленное на оценку умения применять полученные в школе знания и навыки в реальных жизненных ситуациях. Исследование помогает понять, насколько хорошо учащиеся готовы к самостоятельной жизни, профессиональному самоопределению и решению практических задач.

В исследовании участвуют: учащиеся 10-х классов учреждений общего среднего образования (школ, гимназий, лицеев); учащиеся первого курса колледжей.

Всего в НИКО примут участие около 20 тыс. учащихся из 705 учреждений образования со всех регионов Беларуси. В выборку включены как городские, так и сельские школы различных типов. Это обеспечивает репрезентативность результатов на национальном уровне.