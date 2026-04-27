Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


С 1 МАЯ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ РАЗМЕРЫ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ


13:43 27.04.2026

В Беларуси с 1 мая увеличиваются размеры государственной адресной социальной помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Такая поддержка объединяет четыре вида социальных выплат.

Ежемесячное социальное пособие теперь смогут получить семьи, чей среднедушевой доход по объективным причинам ниже критерия нуждаемости — 509,62 руб. (с 1 мая). Многодетным семьям такое пособие назначается, когда среднедушевой доход не более 1,15 величины критерия нуждаемости — 586,1 руб. (с 1 мая)

Тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, предусмотрена единовременная выплата. Она назначается, если среднедушевой доход в семье не превышает полуторакратный размер критерия нуждаемости — 764,43 руб. (с 1 мая).

Отдельное внимание уделено поддержке людей с инвалидностью. Социальное пособие для возмещения затрат на предметы гигиены предоставляется детям-инвалидам с IV степенью утраты здоровья и инвалидам I группы. Доход семьи при этом не учитывается, однако необходимы индивидуальная программа реабилитации или заключение врачебно-консультационной комиссии, а также документы, подтверждающие расходы.

Кроме того, сохранена помощь на обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни. Она доступна семьям с доходом ниже критерия нуждаемости, а при рождении двойни и более детей выплата производится независимо от уровня дохода.

Для справки, в первом квартале 2026 года средний размер ежемесячного пособия составил 147,11 рубля, единовременного — 309,74 рубля. На приобретение средств гигиены в среднем выделялось 685,27 рубля, а на детское питание — 93,67 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
валюта курс
EUR 3.3035
USD 2.8192
RUB 3.7538
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2720 -0.0014
USD 2.8141 -0.0051
RUB 3.7647 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3400
USD 2.8270 2.8380
RUB 3.7140 3.7270
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.5000 90.3000
USD/RUB 76.1000 76.3500
подробнее
