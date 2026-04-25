ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
27.04.2026   
Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ОЦЕНИЛ ТЕМПЫ ПОСЕВНОЙ В БЕЛАРУСИ


12:46 27.04.2026

27 апреля Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Гомельскую область. На экспериментальной базе «Криничная» в Наровлянском районе президент заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова о ходе ярового сева и структурных изменениях в отрасли. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главе государства доложили, что страна практически справилась с севом ранних яровых культур (за исключением 8 тыс. га в Витебской области, которые закроют до 1 мая) и наполовину выполнила план по всему яровому посеву. В активной фазе находятся посадка картофеля и сев кукурузы.

Реакция президента была однозначной: расслабляться нельзя, благоприятная погода требует ударного труда. «День и ночь можно поработать и посеять. Тянуть уже не надо», — потребовал Александр Лукашенко, отдельно распорядившись обеспечить должный объем внесения органики в почву.

В ходе совещания были озвучены цифры, отражающие десятилетний тренд на увеличение доли кукурузы в структуре посевов за счет незначительного сокращения колосовых. Ставка делается на валовой сбор в 3 млн тонн кукурузного зерна. Президент высоко оценил состояние полей в регионе, назвав уровень земледелия «за Припятью» образцовым.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
валюта курс
EUR 3.3035
USD 2.8192
RUB 3.7538
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2734 -0.0008
USD 2.8192 +0.0006
RUB 3.7538 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3400
USD 2.8270 2.8380
RUB 3.7140 3.7270
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.5000 90.3000
USD/RUB 76.1000 76.3500
подробнее
