27 апреля Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Гомельскую область. На экспериментальной базе «Криничная» в Наровлянском районе президент заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова о ходе ярового сева и структурных изменениях в отрасли. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главе государства доложили, что страна практически справилась с севом ранних яровых культур (за исключением 8 тыс. га в Витебской области, которые закроют до 1 мая) и наполовину выполнила план по всему яровому посеву. В активной фазе находятся посадка картофеля и сев кукурузы.

Реакция президента была однозначной: расслабляться нельзя, благоприятная погода требует ударного труда. «День и ночь можно поработать и посеять. Тянуть уже не надо», — потребовал Александр Лукашенко, отдельно распорядившись обеспечить должный объем внесения органики в почву.

В ходе совещания были озвучены цифры, отражающие десятилетний тренд на увеличение доли кукурузы в структуре посевов за счет незначительного сокращения колосовых. Ставка делается на валовой сбор в 3 млн тонн кукурузного зерна. Президент высоко оценил состояние полей в регионе, назвав уровень земледелия «за Припятью» образцовым.