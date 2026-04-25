27.04.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ОЦЕНИЛ ТЕМПЫ ПОСЕВНОЙ В БЕЛАРУСИ
12:46 27.04.2026
27 апреля Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Гомельскую область. На экспериментальной базе «Криничная» в Наровлянском районе президент заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова о ходе ярового сева и структурных изменениях в отрасли. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Главе государства доложили, что страна практически справилась с севом ранних яровых культур (за исключением 8 тыс. га в Витебской области, которые закроют до 1 мая) и наполовину выполнила план по всему яровому посеву. В активной фазе находятся посадка картофеля и сев кукурузы.
Реакция президента была однозначной: расслабляться нельзя, благоприятная погода требует ударного труда. «День и ночь можно поработать и посеять. Тянуть уже не надо», — потребовал Александр Лукашенко, отдельно распорядившись обеспечить должный объем внесения органики в почву.
В ходе совещания были озвучены цифры, отражающие десятилетний тренд на увеличение доли кукурузы в структуре посевов за счет незначительного сокращения колосовых. Ставка делается на валовой сбор в 3 млн тонн кукурузного зерна. Президент высоко оценил состояние полей в регионе, назвав уровень земледелия «за Припятью» образцовым.
