WB TAXI ЗАПУСКАЕТ НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ЗАВЕРШАЕТ ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЯ СЕРВИСА


11:31 27.04.2026

Wildberries объявляет о запуске нового приложения WB Taxi и переходе в завершающую стадию тестирования сервиса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, такой подход позволит компании постепенно увеличивать клиентскую нагрузку. По окончании данного этапа обновленный сервис заказа такси станет доступен для всех пользователей в Минске.

«Нагрузочное тестирование позволит нам убедиться в надёжности сервиса в реальных условиях, — отметил Анатолий Сморгонский, директор международного департамента по развитию технологий сервиса такси и перевозок Wildberries. — А поэтапное подключение пользователей даст возможность контролировать работу всех систем и перейти в режим коммерческой эксплуатации максимально комфортно и безболезненно. Работа над улучшением пользовательского опыта и расширением географии WB Taxi будет продолжена».

Абоненты белорусских номеров телефонов могут скачать новое приложение WB Taxi, которое уже доступно в Google Play и App Store. После установки приложения необходимо оставить заявку на подключение к сервису. Доступ к заказам будет открываться по мере расширения базы принятых заявок в новом приложении. Старое приложение WB Taxi больше работать не будет.

В WB Taxi действует программа лояльности: при оплате картой через приложение начисляется кешбэк в размере 30% бонусными баллами - виртуальными «арбузами». Баллы можно применить при оплате следующей поездки картой через приложение, погасив до 99% её стоимости. Один балл равен одному белорусскому рублю. Новые пользователи при регистрации сразу получают 15 приветственных «арбузов».

В новом приложении представлены три тарифа: «Стандарт», «Комфорт» и «Мульти». Последний позволяет ускорить подачу автомобиля за счет одновременного поиска машины сразу в нескольких категориях. Также пользователям WB Taxi доступна круглосуточная поддержка в чате, через который можно оперативно задать вопрос или оставить обратную связь.

Для перевозчиков WB Taxi предлагает максимально прозрачные и понятные условия сотрудничества и гарантированную оплату за нахождение водителя на линии при соблюдении правил работы с сервисом.

По словам главы белорусского офиса Wildberries Дениса Семенкова, рынок такси в Беларуси демонстрирует устойчивый рост, сопровождающийся активной легализацией и цифровизацией, а значит растет спрос на качественные и технологичные услуги. Компания стремится предложить пользователям новый уровень сервиса, а перевозчикам - понятные и честные условия работы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
валюта курс
EUR 3.3035
USD 2.8192
RUB 3.7538
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2734 -0.0008
USD 2.8192 +0.0006
RUB 3.7538 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3400
USD 2.8270 2.8380
RUB 3.7140 3.7270
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.5000 90.3000
USD/RUB 76.1000 76.3500
подробнее
