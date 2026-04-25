ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗАСЕЯЛИ ЯРОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ БОЛЕЕ 1,1 МЛН ГЕКТАРОВ


10:37 27.04.2026

Яровой сев в Беларуси на 27 апреля проведен на площади 1148 тыс. га. Это составляет ровно половину от общего задания, которое в текущем году превышает 2,2 млн га.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, лидерство по темпам удерживает Гродненская область (58% от плана), Могилевская область достигла среднего показателя в 50%. В остальных регионах работы выполнены в диапазоне от 40% до 54% от плана. В разрезе культур фиксируется практически полное завершение сева льна (98%) и сахарной свеклы (97%).

На полях страны также продолжается массовый сев ярового рапса (81% от плана) и кукурузы (20%).

Посадка картофеля на текущую дату проведена на 16% площадей.

Кампания обеспечена необходимым количеством удобрений. Под яровой сев накоплено 769 тыс. тонн минеральных добавок (92% от потребности) и внесено 38 млн тонн органических удобрений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
валюта курс
EUR 3.3035
USD 2.8192
RUB 3.7538
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2734 -0.0008
USD 2.8192 +0.0006
RUB 3.7538 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3300 3.3430
USD 2.8300 2.8440
RUB 3.7100 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1840
EUR/RUB 89.0000 91.0000
USD/RUB 75.8000 76.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте