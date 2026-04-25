Яровой сев в Беларуси на 27 апреля проведен на площади 1148 тыс. га. Это составляет ровно половину от общего задания, которое в текущем году превышает 2,2 млн га.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, лидерство по темпам удерживает Гродненская область (58% от плана), Могилевская область достигла среднего показателя в 50%. В остальных регионах работы выполнены в диапазоне от 40% до 54% от плана. В разрезе культур фиксируется практически полное завершение сева льна (98%) и сахарной свеклы (97%).

На полях страны также продолжается массовый сев ярового рапса (81% от плана) и кукурузы (20%).

Посадка картофеля на текущую дату проведена на 16% площадей.

Кампания обеспечена необходимым количеством удобрений. Под яровой сев накоплено 769 тыс. тонн минеральных добавок (92% от потребности) и внесено 38 млн тонн органических удобрений.