Министерство антимонопольного регулирования и торговли подвело итоги работы за первый квартал 2026 года. Очередные результаты были озвучены на заседании профильной комиссии 25 апреля, где по итогам расследований приняты решения об отсутствии нарушений в двух случаях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе антимонопольного ведомства, всего же с начала года комиссия вынесла восемь решений, в трех из которых факты нарушения антимонопольного законодательства были официально подтверждены.

Выявленные правонарушения повлекли за собой соответствующие меры административного воздействия. По результатам расследований в суды направлено 10 протоколов, а общая сумма штрафных санкций составила порядка 762 тысяч рублей. Для оперативного устранения недостатков регулятор также направил субъектам три предписания и одно предупреждение.

Помимо контроля за нарушениями, ведомство уделило внимание процессам экономической концентрации и анализу товарных рынков. За отчетный период выдано 26 согласий на совершение сделок (что составило 57% от поданных заявлений), а также получено 37 уведомлений о состоявшихся транзакциях. Особое внимание специалисты МАРТ уделили восьми товарным группам, среди которых рынок хлеба и закупки сырого молока.

Глубокий анализ конкуренции на рынках стал основанием для пересмотра перечня крупнейших игроков. В Государственный реестр доминантов были включены три новых субъекта — ЗАО «АВЕСТ», УП «Авест-Системс» и ООО «Белорусские облачные технологии», при этом 25 организаций покинули список. Изменения затронули и реестр естественных монополий, из которого было исключено ООО «КрононСервис».