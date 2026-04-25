27.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАРТ С НАЧАЛА ГОДА ВЫЯВИЛ 3 НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НАПРАВИЛ В СУД 10 ПРОТОКОЛОВ


10:22 27.04.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли подвело итоги работы за первый квартал 2026 года. Очередные результаты были озвучены на заседании профильной комиссии 25 апреля, где по итогам расследований приняты решения об отсутствии нарушений в двух случаях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе антимонопольного ведомства, всего же с начала года комиссия вынесла восемь решений, в трех из которых факты нарушения антимонопольного законодательства были официально подтверждены.

Выявленные правонарушения повлекли за собой соответствующие меры административного воздействия. По результатам расследований в суды направлено 10 протоколов, а общая сумма штрафных санкций составила порядка 762 тысяч рублей. Для оперативного устранения недостатков регулятор также направил субъектам три предписания и одно предупреждение.

Помимо контроля за нарушениями, ведомство уделило внимание процессам экономической концентрации и анализу товарных рынков. За отчетный период выдано 26 согласий на совершение сделок (что составило 57% от поданных заявлений), а также получено 37 уведомлений о состоявшихся транзакциях. Особое внимание специалисты МАРТ уделили восьми товарным группам, среди которых рынок хлеба и закупки сырого молока.

Глубокий анализ конкуренции на рынках стал основанием для пересмотра перечня крупнейших игроков. В Государственный реестр доминантов были включены три новых субъекта — ЗАО «АВЕСТ», УП «Авест-Системс» и ООО «Белорусские облачные технологии», при этом 25 организаций покинули список. Изменения затронули и реестр естественных монополий, из которого было исключено ООО «КрононСервис».
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
валюта курс
EUR 3.3035
USD 2.8192
RUB 3.7538
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2734 -0.0008
USD 2.8192 +0.0006
RUB 3.7538 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3300 3.3430
USD 2.8300 2.8440
RUB 3.7100 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1840
EUR/RUB 89.0000 91.0000
USD/RUB 75.8000 76.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
