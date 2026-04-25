Уровень занятости в Беларуси повысился до 68,1% в I кв. 2026 г. по сравнению с 67,8% годом ранее. На этом фоне уровень безработицы снизился до 2,3%, обновив исторический минимум.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, повышенный спрос на рабочую силу формирует предпосылки для дальнейшего роста заработных плат. В марте 2026 г. номинальная заработная плата увеличилась на 14,4%, что при инфляции 5,4% обеспечило рост реальных заработных плат на 8,5%.

«Дальнейшее повышение оплаты труда будет поддерживать расширение внутреннего спроса, усиливая потребительскую активность в экономике», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР)