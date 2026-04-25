Экономика РБ


ЕАБР: БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК ТРУДА ДЕМОНСТРИРУЕТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ


09:18 27.04.2026

Уровень занятости в Беларуси повысился до 68,1% в I кв. 2026 г. по сравнению с 67,8% годом ранее. На этом фоне уровень безработицы снизился до 2,3%, обновив исторический минимум.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, повышенный спрос на рабочую силу формирует предпосылки для дальнейшего роста заработных плат. В марте 2026 г. номинальная заработная плата увеличилась на 14,4%, что при инфляции 5,4% обеспечило рост реальных заработных плат на 8,5%.

«Дальнейшее повышение оплаты труда будет поддерживать расширение внутреннего спроса, усиливая потребительскую активность в экономике», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР)
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
валюта курс
EUR 3.3035
USD 2.8192
RUB 3.7538
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2734 -0.0008
USD 2.8192 +0.0006
RUB 3.7538 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3300 3.3430
USD 2.8300 2.8440
RUB 3.7100 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1840
EUR/RUB 89.0000 91.0000
USD/RUB 75.8000 76.9000
подробнее
