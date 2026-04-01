В столице торжественно завершился второй сезон образовательного проекта #ДиджиталЛаб — онлайн-школы цифровой грамотности компании МТС и Министерства образования Республики Беларусь. Благодаря этой инициативе подростки учатся грамотно работать с современными технологиями и применять их на практике: от школьных занятий до реализации собственных идей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, в течение месяца более 200 участников в возрасте 15-18 лет учились управлять цифровым следом и репутацией в сети, разбирались в механизмах SMM, узнавали, как устроен интернет, превращали хобби в контент-навык, знакомились с персональными ИИ-инструментами, погружались в мир цифровых платежей и осваивали тайм-менеджмент. Онлайн-лекции с участием экспертов МТС и приглашенных ИТ- и медиа-специалистов помогли ребятам перейти от теории к реальным действиям — тем навыкам, которые уже сегодня нужны для учебы и завтра пригодятся в профессии.

Финальное мероприятие в офлайн-формате объединило «выпускников», их наставников и родителей. Для ребят праздник стал живым примером того, как интерес к цифровым технологиям открывает реальные возможности для роста.

Спикером «выпускного» выступил руководитель направления детской онлайн-безопасности и ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Андрей Сиденко. Он на практических кейсах показал, как злоумышленники используют искусственный интеллект для создания фишинговых атак и дипфейков, и объяснил, как грамотно защитить себя. Спикер также подчеркнул важность ответственного поведения в интернете в эпоху ИИ. Завершился вечер вручением сертификатов.

В МТС отмечают: «Второй поток #ДиджиталЛаб показал: подросткам нужны не советы по безопасности, а глубокое понимание того, как устроены цифровые сервисы — от алгоритмов соцсетей до платежных инструментов. Вебинары с экспертами из ИТ, маркетинга, финансов и кибербезопасности дали ребятам работающие инструменты: управление цифровым следом, использование нейросетей, грамотное планирование времени. Мы видим, как #ДиджиталЛаб становится реальной платформой для роста нового поколения».

Справка:

МТС развивает экосистему проектов в сфере цифровой грамотности: #НаучиСвоихБлизких, #ИнтернетБезБуллинга, #ШколаЦифровойГрамотности и #ДиджиталЛаб помогают разным поколениям уверенно чувствовать себя онлайн. Особое внимание уделяется вовлечению подростковой аудитории — созданию безопасной, полезной и интерактивной среды для знакомства с технологиями, которые формируют будущее.