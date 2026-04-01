25.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

АГРОМАЗ И ГИМНАЗИЯ №50 Г. МИНСКА ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ АПК


16:27 25.04.2026

СУП «АгроМАЗ» и гимназия №50 г. Минска подписали договор о сотрудничестве в области АПК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, свои подписи в документе поставили директор СУП «АгроМАЗ» Дмитрий Белозор и директор гимназии Лола Пахомова.

Предметом договора является: формирование у обучающихся мотивации к профессиональной деятельности и профессиональному самоопределению, позитивного отношения к деятельности в сфере аграрного производства; воспитание у обучающихся экологической и технологической культуры, навыков ресурсосбережения и здорового образа жизни; формирование у обучающихся ценностного отношения к труду, социальной значимости профессиональной деятельности.

Соглашение о сотрудничестве между учреждением образования и Минским автомобильным заводом было подписано в ноябре 2025 года. А уже сегодня с одним из дочерних предприятий холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» договорились о трудовом воспитании учащихся в сельскохозяйственной отрасли.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
валюта курс
EUR 3.3035
USD 2.8192
RUB 3.7538
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2734 -0.0008
USD 2.8192 +0.0006
RUB 3.7538 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3500
USD 2.8310 2.8390
RUB 3.7080 3.7170
подробнее

Конвертация в банках
на 25.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1840
EUR/RUB 89.6500 90.7900
USD/RUB 76.0500 76.5900
подробнее
