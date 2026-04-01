СУП «АгроМАЗ» и гимназия №50 г. Минска подписали договор о сотрудничестве в области АПК.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, свои подписи в документе поставили директор СУП «АгроМАЗ» Дмитрий Белозор и директор гимназии Лола Пахомова.

Предметом договора является: формирование у обучающихся мотивации к профессиональной деятельности и профессиональному самоопределению, позитивного отношения к деятельности в сфере аграрного производства; воспитание у обучающихся экологической и технологической культуры, навыков ресурсосбережения и здорового образа жизни; формирование у обучающихся ценностного отношения к труду, социальной значимости профессиональной деятельности.

Соглашение о сотрудничестве между учреждением образования и Минским автомобильным заводом было подписано в ноябре 2025 года. А уже сегодня с одним из дочерних предприятий холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» договорились о трудовом воспитании учащихся в сельскохозяйственной отрасли.