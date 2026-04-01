Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
АГРОМАЗ И ГИМНАЗИЯ №50 Г. МИНСКА ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ АПК
16:27 25.04.2026
СУП «АгроМАЗ» и гимназия №50 г. Минска подписали договор о сотрудничестве в области АПК.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, свои подписи в документе поставили директор СУП «АгроМАЗ» Дмитрий Белозор и директор гимназии Лола Пахомова.
Предметом договора является: формирование у обучающихся мотивации к профессиональной деятельности и профессиональному самоопределению, позитивного отношения к деятельности в сфере аграрного производства; воспитание у обучающихся экологической и технологической культуры, навыков ресурсосбережения и здорового образа жизни; формирование у обучающихся ценностного отношения к труду, социальной значимости профессиональной деятельности.
Соглашение о сотрудничестве между учреждением образования и Минским автомобильным заводом было подписано в ноябре 2025 года. А уже сегодня с одним из дочерних предприятий холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» договорились о трудовом воспитании учащихся в сельскохозяйственной отрасли.
