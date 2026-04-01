В Беларуси с 1 мая вырастут субсидии от государства на организацию своего дела. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Сумма выплаты напрямую зависит от места регистрации будущего предпринимателя и специфики его деятельности. Так, при открытии бизнеса в городах размер субсидии составит 11 бюджетов прожиточного минимума (БПМ), что эквивалентно 5 605,82 рубля. Для жителей сельской местности, малых городов и регионов с напряженной ситуацией на рынке труда предусмотрена повышенная поддержка в размере 15 БПМ — это 7 644,30 рубля. Наибольшую сумму в 20 БПМ, или 10 192,40 рубля, смогут получить безработные, чьи бизнес-проекты связаны с внедрением научных исследований и разработок.

Для получения такой безвозмездной поддержки соискателям необходимо соблюсти ряд условий. Претендовать на выплату могут граждане старше 18 лет, официально зарегистрированные в службе занятости. Основным этапом станет подача заявления и предоставление проработанного бизнес-плана.

Стоит отметить, что специалисты центров занятости готовы оказать консультационную помощь в подготовке документов и финансовом планировании будущего проекта. Данные нормы по размерам выплат будут действовать по 31 июля 2026 года.