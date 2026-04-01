Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БОЛЕЕ 20 МЛН. РУБЛЕЙ ЗАРАБОТАНО НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СУББОТНИКЕ
15:17 25.04.2026
Финансовые итоги республиканского субботника, состоявшегося 18 апреля 2026 года, подтвердили высокую эффективность мероприятия.
Как сообщает Национальный статкомитет, в ходе субботника было начислено 20,084 млн. рублей, которые будут направлены на реализацию значимых для страны задач.
Столь весомый денежный вклад обеспечили 2 302,3 тысячи участников. Именно массовая вовлеченность граждан в рабочий процесс позволила сформировать значительный объем средств, перекрывающий результаты предыдущих лет.
В частности, зафиксирован рост сборов на 8,3% по сравнению с апрелем 2025 года. Сохранение этой положительной тенденции подтверждается и при сопоставлении с данными за октябрь 2025 года — итоговая сумма увеличилась еще на 2,1%.
