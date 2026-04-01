До выпускных вечеров остается всего два месяца, и магазины уже активно предлагают широкий ассортимент праздничных платьев и костюмов. Однако мониторинг Министерства антимонопольного регулирования и торговли показал, что не все продавцы работают честно: в ряде торговых объектов зафиксированы необоснованно высокие цены, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок инспекторы МАРТ выявили факты значительного превышения торговых надбавок. В отдельных случаях они достигали 120%, хотя по закону максимальный порог составляет 65%. География нарушений охватила сразу несколько регионов: четыре случая зафиксировано в Гомельской области, по три — в Витебской и Могилевской, и один — в Минской области. Кроме того, у некоторых предпринимателей отсутствовали документы, обосновывающие установленный уровень цен.

Примеры конкретных нарушений наглядно демонстрируют масштаб переплат. Так, один из индивидуальных предпринимателей предлагал женский костюм за 270 рублей с надбавкой более 100%, хотя с учетом ограничений его цена не должна была превышать 221 рубль. В другом случае платье продавалось за 200 рублей вместо положенных 173, а женские брюки — за 116 рублей при максимальной цене в 87 рублей. По всем выявленным фактам сейчас ведется подготовка к началу административного процесса.

На фоне подготовки к праздникам ведомство напоминает, что ценовое регулирование в стране продолжает действовать. Согласно постановлению Совета Министров № 713 «О системе регулирования цен», предельные надбавки на одежду, включая платья и костюмы, строго ограничены диапазоном от 55% до 65%.