В ходе рабочей поездки в Петриковский район Александр Лукашенко посетил центральную районную больницу, сообщает пресс-служба президента.

В центре внимания главы государства оказался вопрос эффективности функционирования разветвленной сети медицинских учреждений, включая ФАПы и участковые больницы.

Президент подчеркнул, что структура здравоохранения должна быть гибкой и соответствовать текущим демографическим реалиям. Вместо неэффективных трат бюджетных средств Александр Лукашенко предложил сосредоточиться на целесообразности: там, где это необходимо, инфраструктуру нужно сохранить или усилить, а в малонаселенных пунктах — пересмотреть формат работы.

Одним из перспективных направлений было названо преобразование пустующих площадей сельских больниц в пансионаты для пожилых людей. Такой подход позволит не только сохранить медицинскую базу в регионах, но и обеспечить качественный круглосуточный уход за ветеранами и одинокими пенсионерами.

По итогам визита Министерству здравоохранения поручено провести детальную инвентаризацию всех объектов первичного звена в стране. Глава государства особо отметил, что интересы жителей сельской местности остаются приоритетом, поэтому любое решение о реорганизации ФАПов должно быть тщательно выверено и обосновано.