ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ


12:03 25.04.2026

В ходе рабочей поездки в Петриковский район Александр Лукашенко посетил центральную районную больницу, сообщает пресс-служба президента.

В центре внимания главы государства оказался вопрос эффективности функционирования разветвленной сети медицинских учреждений, включая ФАПы и участковые больницы.

Президент подчеркнул, что структура здравоохранения должна быть гибкой и соответствовать текущим демографическим реалиям. Вместо неэффективных трат бюджетных средств Александр Лукашенко предложил сосредоточиться на целесообразности: там, где это необходимо, инфраструктуру нужно сохранить или усилить, а в малонаселенных пунктах — пересмотреть формат работы.

Одним из перспективных направлений было названо преобразование пустующих площадей сельских больниц в пансионаты для пожилых людей. Такой подход позволит не только сохранить медицинскую базу в регионах, но и обеспечить качественный круглосуточный уход за ветеранами и одинокими пенсионерами.

По итогам визита Министерству здравоохранения поручено провести детальную инвентаризацию всех объектов первичного звена в стране. Глава государства особо отметил, что интересы жителей сельской местности остаются приоритетом, поэтому любое решение о реорганизации ФАПов должно быть тщательно выверено и обосновано.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2026
валюта курс
EUR 3.2937
USD 2.8186
RUB 3.7556
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2742 +0.0066
USD 2.8186 +0.0146
RUB 3.7556 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3500
USD 2.8310 2.8390
RUB 3.7080 3.7170
подробнее

Конвертация в банках
на 25.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1840
EUR/RUB 89.6500 90.7900
USD/RUB 76.0500 76.5900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте