Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ТУРЧИН ОЦЕНИЛ КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ САНАТОРИЕВ «ПРИОЗЕРНЫЙ» И «СОСНЫ» НА НАРОЧИ ДО 2029 ГОДА


10:07 25.04.2026

Как развиваются санатории "Приозерный" и "Сосны" на Нарочи, показали Премьер-министру Беларуси Александру Турчину во время его рабочей поездки 24 апреля в Мядельский район.

Как сообщает пресс-служба Правительства, в программе рабочей поездки Премьер-министра - санаторий "Приозерный". В фокусе внимания Главы Правительства - развитие туристического потенциала Нарочанского края. На примере "Приозерного" обсуждались ключевые направления: как совместить оздоровительный отдых с активным туризмом и сделать регион еще более привлекательным для гостей. Мядельский район давно считается жемчужиной благодаря уникальной природе и озерному краю. Однако сегодня ставка сделана не только на ландшафт, но и на современную инфраструктуру.

"Мы стараемся постоянно меняться, не останавливаться, потому что этого хотят наши гости. Движение вперед должно быть постоянным. Регионы Российской Федерации, заграничные курорты развиваются постоянно, и мы должны не отставать от этого уровня. Упор делаем на комплексное развитие. Это и повышение комфортности номерного фонда, и улучшение питания. А также развитие медицинской составляющей - это то, ради чего люди едут в санаторий. Загрузка высокая, по прошлому году она составила 94%. У нас 45% отдыхающих - это иностранные граждане, а 55% - граждане Беларуси. Санаторий нацелен на круглогодичную работу, но небольшая сезонность есть. Летом, когда каникулы, у взрослых есть возможность взять с собой на отдых детей, внуков, и тогда у нас идет всплеск загрузки. А в межсезонье люди отдыхают и семьями, и поодиночке, и загрузка становится более стабильной, порядка 80-85%", - рассказал директор санатория "Приозерный" Сергей Нехвядович.

В санатории стараются развивать такое направление, как тур выходного дня. "Зачастую работающим людям трудно выкроить большой период, приехать на 10-12 дней. Поэтому разработано порядка 10 программ туров выходного дня разной направленности - можно приехать, получить питание и отдохнуть в бассейне, а можно получить максимум услуг, насыщенные СПА-программы", - отметил директор санатория.

В рабочей поездке Александра Турчина еще один пункт - санаторий "Сосны". В поле зрения не только текущее состояние здравницы, но и ее дальнейшее развитие. На повестке дня два ключевых вопроса. Первый из них - сегодняшний день санатория: какие точки роста. Второй - завтрашний день: конкретные планы развития территории на 2026-2029 годы.

К 50-летию санатория "Сосны", которое состоится в 2026 году, разработана концепция развития здравницы с учетом потребностей гостей, тенденций в индустрии туризма. Планом развития санатория на 2025-2026 годы предусмотрено строительство СПА-комплекса и четырех индивидуальных домиков на берегу. Проектные работы находятся на завершающем этапе. Концепция СПА-комплекса представляет собой двухэтажное здание, расположенное на самом берегу озера. Технологически комплекс предполагается оснастить разноуровневым бассейном, размещенным как в крытой части здания, так и на открытой всесезонной террасе, саунами и банями, джакузи, снежной комнатой, разного рода гидромассажными установками, кабинетами оказания СПА-услуг. На втором этаже разместятся панорамный тренажерный зал, зал для занятий фитнесом, зоны отдыха с возможностью выхода на открытую террасу.

Планы до 2029 года - создание парковой зоны, обновленный бювет с акцентом на самообслуживание и зоны настольных игр, которые будут работать 24/7, создание видовых площадок.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2026
валюта курс
EUR 3.2937
USD 2.8186
RUB 3.7556
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2742 +0.0066
USD 2.8186 +0.0146
RUB 3.7556 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3500
USD 2.8310 2.8390
RUB 3.7080 3.7170
подробнее

Конвертация в банках
на 25.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1840
EUR/RUB 89.6500 90.7900
USD/RUB 76.0500 76.5900
подробнее
