МАРТ предоставлены полномочия на распределение объемов тарифных квот и выдачу соответствующих лицензий на ввоз отдельных продовольственных товаров из Ирана и Сербии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

В соответствии с решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 ноября 2025 г. №109 и №110 установлены тарифные квоты для Республики Беларусь на ввоз из Сербии сыров, спиртовых настоек, сигарет, из Ирана - картофеля, свеклы столовой, редиса и сельдерея корневого, капусты, отдельных видов моркови и репы, огурцов, яблок свежих, томатов свежих, томатов консервированных.

Постановлением предусматривается предоставление МАРТ полномочий на распределение 100% объемов тарифных квот по указанным товарам между субъектами хозяйствования на основании поступающих заявлений участников внешнеторговой деятельности в порядке очередности поступления заявлений.

Также МАРТ будет осуществлять выдачу соответствующим субъектам хозяйствования лицензий на ввоз указанных товаров.

Государственному таможенному комитету поручено обеспечивать выпуск товаров в рамках распределенных объемов тарифных квот в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления на основании лицензий.