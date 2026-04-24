25.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МАРТ БЕРЕТ ПОД КОНТРОЛЬ ИМПОРТНЫЕ КВОТЫ ДЛЯ ИРАНА И СЕРБИИ


09:46 25.04.2026

МАРТ предоставлены полномочия на распределение объемов тарифных квот и выдачу соответствующих лицензий на ввоз отдельных продовольственных товаров из Ирана и Сербии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

В соответствии с решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 ноября 2025 г. №109 и №110 установлены тарифные квоты для Республики Беларусь на ввоз из Сербии сыров, спиртовых настоек, сигарет, из Ирана - картофеля, свеклы столовой, редиса и сельдерея корневого, капусты, отдельных видов моркови и репы, огурцов, яблок свежих, томатов свежих, томатов консервированных.

Постановлением предусматривается предоставление МАРТ полномочий на распределение 100% объемов тарифных квот по указанным товарам между субъектами хозяйствования на основании поступающих заявлений участников внешнеторговой деятельности в порядке очередности поступления заявлений.

Также МАРТ будет осуществлять выдачу соответствующим субъектам хозяйствования лицензий на ввоз указанных товаров.

Государственному таможенному комитету поручено обеспечивать выпуск товаров в рамках распределенных объемов тарифных квот в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления на основании лицензий.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2026
валюта курс
EUR 3.2937
USD 2.8186
RUB 3.7556
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2742 +0.0066
USD 2.8186 +0.0146
RUB 3.7556 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3500
USD 2.8310 2.8390
RUB 3.7080 3.7170
подробнее

Конвертация в банках
на 25.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1840
EUR/RUB 89.6500 90.7900
USD/RUB 76.0500 76.5900
подробнее
