25.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


С 21.00 ДЕШЕВЛЕ. КРУПНАЯ СЕТЬ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ЗАПУСТИЛА НОЧНОЙ ТАРИФ


09:22 25.04.2026

Оператор зарядных станций Zaryadka запустил ночной тариф в Минске, Бресте и Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, на первом этапе ночной тариф запущен на 13 локациях, большинство из которых представляют собой зарядные хабы на несколько ЭЗС. Стоимость 1 кВт•ч составляет всего 0,48 рубля.

Ночной тариф доступен с 21:00 до 8:00. При этом действует простое правило: если сессия началась в период ночного тарифа, то низкая цена сохранится до ее завершения, даже если автомобиль будет продолжать заряжаться утром.

Стоимость ночной зарядки составляет 0,48 рубля за кВт•ч, что ниже стандартных тарифов. Днем на медленных станциях переменного тока зарядка стоит 0,55 рубля за кВт•ч, на быстрых – 73 копейки.

По ночным расценкам Zaryadka заряжает в Минске, Бресте и Гродно. В столице это ТРЦ Galleria Minsk на Победителей, 9, площадки у ТРЦ «Титан» на Дзержинского, 104, «Евроопт» на Монтажников, 2, «Алми» на Притыцкого, 93, ТРЦ «Тивали» на Притыцкого, 29, БЦ «Толк Парк» на Толбухина, 3а, ТЦ «Ленинград» на Ленина, 27. Ниже будут цены ночью и при зарядке у магазина «Семь Пятниц» на Скорины, 5, на ЭЗС по Скрыганова, 8 и Мстиславца, 6, а также у 9-й ГКБ на Семашко, 8 (корпуса 10 и 20). В регионах тариф действует на ЭЗС у гипермаркетов «Евроопт» в Бресте на Варшавском шоссе, 11 и в Гродно на улице Тимирязева, 8.

«Мы ввели ночной тариф, чтобы сбалансировать спрос на услуги зарядки в часы пик и предоставить возможность зарядиться недорого. Станции расположены как рядом с жилыми кварталами, так и в торговых центрах. За время зарядки можно пройтись по магазинам или посидеть в кафе. Что важно, ночной тариф включает как вечерние, так и утренние часы. В целом, это позволяет водителям сэкономить, а оператору — обеспечить равномерную загрузку станций в течение суток», — объясняют в сети Zaryadka.

Для начала зарядки пользователю нужно установить приложение Zaryadka, зарегистрироваться и пополнить баланс. После этого процесс стандартный: подключить коннектор и активировать сессию в приложении.

Кроме того, до конца апреля в сети Zaryadka действует акция: при пополнении баланса от 200 рублей оператор начисляет вам дополнительно бонус в размере 10% от суммы пополнения. В этом случае 1 кВт•ч ночью обойдется всего в какие-то 43 копейки — почти как на домашней зарядке.

Сейчас сеть Zaryadka насчитывает около 100 станций по всей Беларуси, с наибольшей концентрацией в Минске. Один из крупнейших проектов — мега-хаб в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk, где установлено 16 ЭЗС суммарной мощностью 1,3 МВт, способных одновременно заряжать 22 электромобиля. Параллельно оператор расширяет инфраструктуру в регионах и вдоль загруженных трасс.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2026
валюта курс
EUR 3.2937
USD 2.8186
RUB 3.7556
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2742 +0.0066
USD 2.8186 +0.0146
RUB 3.7556 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3500
USD 2.8310 2.8390
RUB 3.7080 3.7170
подробнее

Конвертация в банках
на 25.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1840
EUR/RUB 89.6500 90.7900
USD/RUB 76.0500 76.5900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
