Оператор зарядных станций Zaryadka запустил ночной тариф в Минске, Бресте и Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, на первом этапе ночной тариф запущен на 13 локациях, большинство из которых представляют собой зарядные хабы на несколько ЭЗС. Стоимость 1 кВт•ч составляет всего 0,48 рубля.

Ночной тариф доступен с 21:00 до 8:00. При этом действует простое правило: если сессия началась в период ночного тарифа, то низкая цена сохранится до ее завершения, даже если автомобиль будет продолжать заряжаться утром.

Стоимость ночной зарядки составляет 0,48 рубля за кВт•ч, что ниже стандартных тарифов. Днем на медленных станциях переменного тока зарядка стоит 0,55 рубля за кВт•ч, на быстрых – 73 копейки.

По ночным расценкам Zaryadka заряжает в Минске, Бресте и Гродно. В столице это ТРЦ Galleria Minsk на Победителей, 9, площадки у ТРЦ «Титан» на Дзержинского, 104, «Евроопт» на Монтажников, 2, «Алми» на Притыцкого, 93, ТРЦ «Тивали» на Притыцкого, 29, БЦ «Толк Парк» на Толбухина, 3а, ТЦ «Ленинград» на Ленина, 27. Ниже будут цены ночью и при зарядке у магазина «Семь Пятниц» на Скорины, 5, на ЭЗС по Скрыганова, 8 и Мстиславца, 6, а также у 9-й ГКБ на Семашко, 8 (корпуса 10 и 20). В регионах тариф действует на ЭЗС у гипермаркетов «Евроопт» в Бресте на Варшавском шоссе, 11 и в Гродно на улице Тимирязева, 8.

«Мы ввели ночной тариф, чтобы сбалансировать спрос на услуги зарядки в часы пик и предоставить возможность зарядиться недорого. Станции расположены как рядом с жилыми кварталами, так и в торговых центрах. За время зарядки можно пройтись по магазинам или посидеть в кафе. Что важно, ночной тариф включает как вечерние, так и утренние часы. В целом, это позволяет водителям сэкономить, а оператору — обеспечить равномерную загрузку станций в течение суток», — объясняют в сети Zaryadka.

Для начала зарядки пользователю нужно установить приложение Zaryadka, зарегистрироваться и пополнить баланс. После этого процесс стандартный: подключить коннектор и активировать сессию в приложении.

Кроме того, до конца апреля в сети Zaryadka действует акция: при пополнении баланса от 200 рублей оператор начисляет вам дополнительно бонус в размере 10% от суммы пополнения. В этом случае 1 кВт•ч ночью обойдется всего в какие-то 43 копейки — почти как на домашней зарядке.

Сейчас сеть Zaryadka насчитывает около 100 станций по всей Беларуси, с наибольшей концентрацией в Минске. Один из крупнейших проектов — мега-хаб в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk, где установлено 16 ЭЗС суммарной мощностью 1,3 МВт, способных одновременно заряжать 22 электромобиля. Параллельно оператор расширяет инфраструктуру в регионах и вдоль загруженных трасс.