24.04.2026   
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ C 1 МАЯ УВЕЛИЧАТСЯ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ИСЧИСЛЯЕМЫЕ ИЗ БПМ


17:01 24.04.2026

В Беларуси с 1 мая 2026 года увеличиваются на 2,5% размеры пособий семьям с детьми, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума (БПМ). Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Новые размеры будут действовать с 1 мая по 31 июля 2026 года.

Пособие в связи с рождением ребенка (единовременное):

▪ при рождении первого ребенка – 10 БПМ или 5096,20 руб.

▪ при рождении второго и последующих детей – 14 БПМ или 7134,68 руб.

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное), – 100% БПМ или 509,62 руб.

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) – 50% БПМ или 254,81 руб.

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное):

▪ на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) – 50% БПМ или 254,81 руб.

▪ на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ или 356,73 руб.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):

▪ с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет – 100% БПМ или 509,62 руб.

▪ с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет – 120% БПМ или 611,54 руб.

Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) – 70% БПМ или 356,73 руб.

Пособиями, которые исчисляются из БПМ, охвачено более 154 тыс. детей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2026
валюта курс
EUR 3.2937
USD 2.8186
RUB 3.7556
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2742 +0.0066
USD 2.8186 +0.0146
RUB 3.7556 -0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3490
USD 2.8350 2.8440
RUB 3.7010 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 90.2000 90.8000
USD/RUB 76.5000 76.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
