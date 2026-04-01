Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ C 1 МАЯ УВЕЛИЧАТСЯ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ИСЧИСЛЯЕМЫЕ ИЗ БПМ
17:01 24.04.2026
В Беларуси с 1 мая 2026 года увеличиваются на 2,5% размеры пособий семьям с детьми, исчисляемые из бюджета прожиточного минимума (БПМ). Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Новые размеры будут действовать с 1 мая по 31 июля 2026 года.
Пособие в связи с рождением ребенка (единовременное):
▪ при рождении первого ребенка – 10 БПМ или 5096,20 руб.
▪ при рождении второго и последующих детей – 14 БПМ или 7134,68 руб.
Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное), – 100% БПМ или 509,62 руб.
Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) – 50% БПМ или 254,81 руб.
Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное):
▪ на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) – 50% БПМ или 254,81 руб.
▪ на ребенка-инвалида старше 3 лет – 70% БПМ или 356,73 руб.
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное):
▪ с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет – 100% БПМ или 509,62 руб.
▪ с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет – 120% БПМ или 611,54 руб.
Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) – 70% БПМ или 356,73 руб.
Пособиями, которые исчисляются из БПМ, охвачено более 154 тыс. детей.
