24.04.2026   
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: В БЕЛАРУСИ СФОРМИРОВАНА ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА


16:19 24.04.2026

Первый заместитель министра экономики Иван Вежновец сегодня осуществил рабочий визит в Калинковичский район Гомельской области, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Иван Вежновец принял участие в заседании райисполкома, где рассмотрели итоги социально-экономического развития региона в первом квартале текущего года. Крупный промышленный центр вносит весомый вклад в показатели области: наращивает объемы производства, расширяет ассортимент выпускаемой продукции и географию экспорта.

Первый замминистра экономики в ходе заседания отметил определяющую роль местных органов власти в стимулировании инвестиционной активности и реализации бизнесом новых инвестпроектов.

«В стране сформирована действенная система поддержки производственного бизнеса. Для крупных проектов – инвестиционные и специальные инвестдоговоры с расширенным пакетом льгот и возможностью госзакупки продукции. Уже заключено три таких договора на сумму 2,6 млрд рублей. Для региональных инициатив – базовый пакет льгот в рамках преференциального инвестпроекта. Решения на местах уже приняты в отношении 30 таких инвестпроектов на общую сумму порядка 1,85 млрд рублей.

Также улучшены условия поддержки проектов, ставших частью «Региональной инициативы»: с начала года действуют новые кредитные продукты «Сильные регионы» и «Технологическая самодостаточность». В перечне более 260 проектов, и каждый третий уже получил от банков необходимое финансирование.

Мы видим, что активное содействие инициативам производственного бизнеса на местном уровне дает ощутимый импульс инвестиционному росту», – сказал Иван Вежновец.

Рабочая поездка первого замглавы экономического ведомства завершилась мониторингом реализации инвестпроектов предприятиями района.

На СООО «Белсыр» Иван Вежновец ознакомился с ходом выполнения импортозамещающего инвестпроекта по технической модернизации цеха №2. По итогам реализации проекта будет расширена линейка выпускаемой продукции, создано более 20 рабочих мест. Калинковичский мясокомбинат стал участником пула «Региональной инициативы» и реализует проект по строительству цеха по первичной переработке крупного рогатого скота и свиней. С руководством компаний первый замминистра обсудил текущие вопросы и задачи развития.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2026
валюта курс
EUR 3.2937
USD 2.8186
RUB 3.7556
Итоги торгов на БВФБ
на 24.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2742 +0.0066
USD 2.8186 +0.0146
RUB 3.7556 -0.0067
Курсы в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3490
USD 2.8350 2.8440
RUB 3.7010 3.7100
Конвертация в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 90.2000 90.8000
USD/RUB 76.5000 76.9000
