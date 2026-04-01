Белорусский регистратор доменов и хостинг-провайдер domain.by объявил о запуске инновационного интеллектуального конструктора сайтов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «Открытый контакт» (Domain.by), теперь создание полноценного веб-ресурса для бизнеса сводится к написанию одного текстового запроса.

В условиях дефицита времени и высокой стоимости качественной веб-разработки, малый бизнес и маркетинговые агентства часто сталкиваются с «барьером входа» при запуске новых проектов. ИИ-ассистент для создания сайтов призван решить эту проблему, автоматизировав рутинные этапы: от проектирования структуры до написания текстов и подбора визуального ряда.

Технология «Гибридного интеллекта»

В отличие от популярных нейросетей, генерирующих «сырой» программный код, решение от domain.by работает по гибридному принципу. Искусственный интеллект создаёт фундамент сайта из проверенных, адаптивных блоков. Это даёт техническую стабильность ресурса и его корректное отображение на всех типах устройств.

Сразу после генерации пользователь получает доступ к классическому визуальному редактору. Это позволяет вносить точечные правки (менять цвета, тексты или изображения) простым перетаскиванием элементов, не дожидаясь ответа от нейросети и не рискуя «сломать» верстку.

«Мы видим, как ИИ меняет парадигму работы с контентом, и решили перенести эти возможности в сферу создания сайтов. Наша цель - максимально сократить путь от идеи до первого клиента. Теперь запустить профессиональный лендинг для теста ниши или страницу под акцию можно быстрее, чем выпить чашку кофе. При этом мы сохранили за пользователем полный контроль: ИИ берет на себя рутину, но последнее слово и финальные штрихи всегда остаются за человеком. Это не просто инструмент автоматизации, это новый стандарт доступности цифрового присутствия для белорусского бизнеса», - отмечает стратегическую значимость обновления для рынка директор ООО «Открытый контакт» (Domain.by) Наталья Медведева.

Экосистема «всё включено»

Особенностью предложения является полная интеграция в инфраструктуру провайдера. Сгенерированный сайт автоматически размещается на надёжном белорусском хостинге, получает привязку к домену и платёжной системе EasyPay, а также бесплатный SSL-сертификат и возможность зарегистрироваться в национальном реестре БелГИЭ. Это снимает с предпринимателя необходимость поиска сторонних технических специалистов и позволяет соблюсти требования белорусского законодательства по размещению ресурсов в интернете.

Доступность для бизнеса

Интеллектуальный конструктор уже интегрирован во все тарифные планы хостинга domain.by и доступен текущим клиентам без дополнительной оплаты. Для профессиональных маркетологов и агентств реализована возможность подключения собственных API-ключей для неограниченного количества генераций, что делает инструмент мощным подспорьем для быстрого производства посадочных страниц.

О проекте domain.by

Domain.by - первый регистратор доменных имен в Беларуси, стоявший у истоков формирования национального сегмента интернета. Компания предоставляет полный спектр услуг для запуска и поддержки интернет-проектов: регистрацию доменов в зонах .BY, .БЕЛ и международных зонах, услуги хостинга, выпуск SSL-сертификатов, удобный конструктор сайтов.