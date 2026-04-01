В Беларуси с 1 мая повышаются размеры бюджета прожиточного минимума.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, БПМ в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 февраля 2026 г., увеличится на 2,5% и составит 509,62 рубля. Новые размеры БПМ будут действовать по 31 июля 2026 г.

Это второй перерасчет БПМ в 2026 году.