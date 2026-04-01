|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 МАЯ ПОВЫШАЮТСЯ РАЗМЕРЫ БЮДЖЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
14:45 24.04.2026
В Беларуси с 1 мая повышаются размеры бюджета прожиточного минимума.
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, БПМ в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 февраля 2026 г., увеличится на 2,5% и составит 509,62 рубля. Новые размеры БПМ будут действовать по 31 июля 2026 г.
Это второй перерасчет БПМ в 2026 году.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 24.04.2026
Курсы в банках
на 24.04.2026
Конвертация в банках
на 24.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте