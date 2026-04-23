СЗАО «БЕЛДЖИ» запустило в Беларуси продажи современного компактного кроссовера BELGEE X50+. Автомобиль уже представлен в дилерских центрах в трех вариантах – Comfort, Luxury и Flagship. Цены стартуют от 57 900 рублей с учетом программы «Лояльный трейд-ин», рассказал официальный телеграм-канал производителя.

Новый белорусский кроссовер построен на современной модульной платформе, которая разработана специально для компактных автомобилей (BMA). Одной из главных особенностей релиза стала уникальная ценовая политика: несмотря на значительное техническое обновление и переход на более сбалансированный четырехцилиндровый двигатель, стоимость модели сохранена на уровне классического X50.

«Покупатели получают улучшенную динамику, обновленный дизайн и расширенный пакет опций по «старой» цене, что делает BELGEE X50+ одним из самых привлекательных предложений в сегменте компактных кроссоверов», – отмечают в СЗАО «БЕЛДЖИ».

Компактный кроссовер BELGEE X50+ в комплектации Comfort обойдется в 61 900 рублей, в роскошном исполнении Luxury – в 64 900, а в максимальном варианте Flagship – в 71 900. При сдаче в трейд-ин автомобиля Geely или BELGEE цена снизится на 4000 рублей. В этом случае кроссовер в комплектации Comfort можно взять за 57 900 рублей, в комплектации Luxury – за 60 900 рублей, а в комплектации Flagship – за 67 900 рублей.

В новой модели ставка сделана на функциональность и технологичность. Производитель постарался отразить современные тренды. Так, прогрессивная архитектура положительно влияет на ходовые качества модели: управляемость, плавность хода и просторный для своего класса салон. Благодаря технологичной платформе X50+ имеет энергопоглощающую конструкцию кузова, которая изготовлена с применением 66% высокопрочной стали и 15% стали горячего формования. У автомобиля всё хорошо с пассивной безопасностью.

BELGEE X50+ оснащен четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 литра с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Мощность – 174 л.с. при 5500 об/мин. Двигатель работает в связке с семиступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. Это обеспечивает как быстрое и плавное переключение, так и экономию топлива. Тяга подается исключительно на передние колеса.

Новинка выделяется оригинальной решеткой радиатора с крупными ламелями и серебристыми акцентами, что придает запоминающийся и выразительный облик. Динамичный образ усиливают рельефные линии кузова, задающие спортивный стиль. Среди доступных оттенков кузова – серебристый, базальтово-серый, синий и черный металлик, а также кристально-белый и ярко-красный.

В интерьере BELGEE X50+ выверенная эргономика сочетается с высоким качеством отделки. В комплектациях Comfort и Luxury присутствует отделки из экокожи черного цвета с контрастной красной прострочкой, а максимальное исполнение Flagship отличает комбинированная отделка экокожей черного и красного цветов.

Кроссовер включает множество опций даже в базовой комплектации Comfort. Среди них – полностью светодиодная оптика, 17-дюймовые колесные диски с шинами 215/60R17 и наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом. В эргономичном салоне присутствуют передний центральный подлокотник, подстаканники в центральной консоли, мультифункциональный руль из экокожи и электрическая розетка 12В на центральной консоли. Сиденье водителя можно регулировать в шести направлениях, соседнее место – в четырех. Для пассажиров второго ряда – отдельные воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле, разъем для подключения и зарядки внешних устройств (в дополнение к паре разъемов спереди).

Также предусмотрены однозонный климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема с шестью динамиками, задние датчики парковки, цифровая приборная панель на 8,8 дюйма и мультимедийная система с сенсорным экраном, на экран которой можно вывести изображение с камеры заднего вида.

В автомобиле предусмотрены четыре подушки безопасности и антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). Тут же и другие системы – помощи при торможении (HBA), курсовой устойчивости (ESС), антипробуксовки (TCS), помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC), мониторинга давления в шинах (TPMS) и автоматического запирания дверей при наборе скорости. Предусмотрены электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления со стороны водителя, «детский замок» и регулировка передних ремней безопасности по высоте.

BELGEE X50+ в исполнении Luxury дополнительно получил 18-дюймовые колесные диски с шинами 215/55R18, электропривод складывания наружных зеркал заднего вида, систему бесключевого доступа со стороны водителя, запуск двигателя кнопкой. Электростеклоподъемники защищают от защемления на всех четырех дверях. Начиная с этой комплектации присутствует флагманская мультимедийная система с сенсорным дисплеем на 14,6 дюйма.

В максимальной комплектации Flagship автомобиль обладает панорамной крышей с люком. В салоне – беспроводная зарядка, многоцветная атмосферная подсветка интерьера в передних дверях и оригинальные прозрачные солнцезащитные козырьки из затемненного стекла, во втором ряду – центральный подлокотник с подстаканниками. Водительское кресло получило электрорегулировку в шести направлениях, а дверь багажника – электрический приводной механизм.

В варианте Flagship у кроссовера электронные ассистенты второго уровня: интеллектуальный круиз-ассистент (ICA), системы автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB), контроля слепых зон (BSD), предупреждения наезда сзади (CMSR), помощи при выезде задним ходом (RCTW), удержания автомобиля в полосе движения (LKA), экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELK), распознавания знаков ограничения скорости (SLIF+TSR) и интеллектуального управления дальним светом фар (IHBC).

Кроссовер BELGEE X50+ полностью адаптирован к белорусской погоде. В «зимний пакет» входят обогревы зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя лобового стекла, рулевого колеса, подогрев передних и задних сидений. В комплектации Flagship присутствуют электрообогрев лобового стекла и датчик дождя.

Гарантия на автомобиль составляет 4 года или 100 000 км пробега. При покупке доступны льготные кредиты.

Новый BELGEE X50+ уже можно изучить в автоцентрах в Минске и регионах. Автомобиль также можно взять на тест-драйв.