Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте 2026 г. составила 2975,8 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В феврале 2026 года средняя зарплата была 2743,0 рубля.

Таким образом, в марте 2026 года она выросла по сравнению с февралем 2026 года на 232,8 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за март составила 4022,2 рубля, Минской области – 3031,7 рубля, в Гомельской – 2578,5 рубля, Гродненской – 2642,4 рубля, Брестской – 2587,1 рубля, Витебской – 2471,2 рубля, Могилевской 2453,2 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в марте была в секторе информации и связи – 6957,4 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 5015,5 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3539,0 рубля, строительства – 3646,1 рубля, промышленности – 3095,3 рубля, транспорта и логистики — 2780,2 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2737,6 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2646,6 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2365,5 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2435,5 рубля, услуг по временному проживанию и питанию - 2109,8 рубля, образования — 2066,2 рубля.