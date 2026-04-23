СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В МАРТЕ ВЫРОСЛА НА 233 РУБЛЯ


13:34 24.04.2026

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте 2026 г. составила 2975,8 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В феврале 2026 года средняя зарплата была 2743,0 рубля.

Таким образом, в марте 2026 года она выросла по сравнению с февралем 2026 года на 232,8 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за март составила 4022,2 рубля, Минской области – 3031,7 рубля, в Гомельской – 2578,5 рубля, Гродненской – 2642,4 рубля, Брестской – 2587,1 рубля, Витебской – 2471,2 рубля, Могилевской 2453,2 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в марте была в секторе информации и связи – 6957,4 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 5015,5 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3539,0 рубля, строительства – 3646,1 рубля, промышленности – 3095,3 рубля, транспорта и логистики — 2780,2 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2737,6 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2646,6 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2365,5 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2435,5 рубля, услуг по временному проживанию и питанию - 2109,8 рубля, образования — 2066,2 рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2026
валюта курс
EUR 3.2786
USD 2.8040
RUB 3.7623
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2676 -0.0049
USD 2.8040 -0.0068
RUB 3.7623 +0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3490
USD 2.8350 2.8440
RUB 3.7010 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 90.2000 90.8000
USD/RUB 76.5000 76.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
