|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.04.2026
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ 25 АПРЕЛЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
12:59 24.04.2026
Начальник управления инфраструктуры развития Министерства экономики Бондарь Ольга Сергеевна 25 апреля 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «Консультирование по вопросам привлечения льготных кредитных ресурсов КНР для реализации новых инвестиционных проектов».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.04.2026
Курсы в банках
на 24.04.2026
Конвертация в банках
на 24.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте