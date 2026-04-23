Начальник управления инфраструктуры развития Министерства экономики Бондарь Ольга Сергеевна 25 апреля 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «Консультирование по вопросам привлечения льготных кредитных ресурсов КНР для реализации новых инвестиционных проектов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.