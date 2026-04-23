Темп роста реализации продукции в фирменном магазине BELARUS в Минске за январь-март 2026 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил более 108%. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заведующий торговым объектом Дмитрий Лабода.

«По итогам первого квартала этого года темп роста продаж в магазине BELARUS составил 108,2%, что подчеркивает устойчивый интерес покупателей к продукции Минского тракторного завода. Всего с января по март выручено более 3 млн руб.», — рассказал Дмитрий Лабода.

Руководитель отметил, что стабильным спросом у потребителей пользуются запасные части к технике производства МТЗ (продукция составляет около 50 % в общем объеме продаж). Положительную динамику демонстрирует и реализация мини-техники, навесного и прицепного оборудования к ней — темп роста составил 121,5%.