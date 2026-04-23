ПРОДАЖИ В ФИРМЕННОМ МАГАЗИНЕ BELARUS В МИНСКЕ ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 8% В I КВАРТАЛЕ


12:35 24.04.2026

Темп роста реализации продукции в фирменном магазине BELARUS в Минске за январь-март 2026 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил более 108%. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заведующий торговым объектом Дмитрий Лабода.

«По итогам первого квартала этого года темп роста продаж в магазине BELARUS составил 108,2%, что подчеркивает устойчивый интерес покупателей к продукции Минского тракторного завода. Всего с января по март выручено более 3 млн руб.», — рассказал Дмитрий Лабода.

Руководитель отметил, что стабильным спросом у потребителей пользуются запасные части к технике производства МТЗ (продукция составляет около 50 % в общем объеме продаж). Положительную динамику демонстрирует и реализация мини-техники, навесного и прицепного оборудования к ней — темп роста составил 121,5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2026
валюта курс
EUR 3.2786
USD 2.8040
RUB 3.7623
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2676 -0.0049
USD 2.8040 -0.0068
RUB 3.7623 +0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3490
USD 2.8350 2.8440
RUB 3.7010 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 90.2000 90.8000
USD/RUB 76.5000 76.9000
подробнее
