В БЕЛАРУСИ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В I КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА СОСТАВИЛ 2,3%


10:17 24.04.2026

Уровень занятости населения Республики Беларусь (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 − 74 лет) в I квартале 2026 г. составил 68,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) – 2,3% от численности рабочей силы.

Среди женщин в трудоспособном возрасте уровень занятости и безработицы составляет 84,6% и 1,9% соответственно, среди мужчин – 84,2 % и 2,8% соответственно. Если сравнивать ситуацию среди представителей городского и сельского населения, то уровень занятости среди них одинаков (84,4% против 84,4%), а безработица ниже у вторых 2,5% - против 1,8%.

При этом безработные в поиске работы используют несколько способов. В частности, смотрят вакансии в газетах или других СМИ, интернет-источниках — 69,9%. К друзьям, родственникам, знакомым за помощью обращаются 55,7% человек, непосредственно взаимодействуют с понравившейся организацией, потенциальным работодателем — 9,7%. А 19,2% граждан пользуются услугами службы занятости или ищут работу с помощью Общереспубликанского банка вакансий.

Обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывает 0,8% от общего числа домашних хозяйств Беларуси с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2026
валюта курс
EUR 3.2786
USD 2.8040
RUB 3.7623
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2676 -0.0049
USD 2.8040 -0.0068
RUB 3.7623 +0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3490
USD 2.8350 2.8440
RUB 3.7010 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 90.2000 90.8000
USD/RUB 76.5000 76.9000
подробнее
