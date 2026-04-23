Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В I КВАРТАЛЕ 2026 ГОДА СОСТАВИЛ 2,3%
10:17 24.04.2026
Уровень занятости населения Республики Беларусь (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 − 74 лет) в I квартале 2026 г. составил 68,1%.
Как сообщает Национальный статкомитет, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) – 2,3% от численности рабочей силы.
Среди женщин в трудоспособном возрасте уровень занятости и безработицы составляет 84,6% и 1,9% соответственно, среди мужчин – 84,2 % и 2,8% соответственно. Если сравнивать ситуацию среди представителей городского и сельского населения, то уровень занятости среди них одинаков (84,4% против 84,4%), а безработица ниже у вторых 2,5% - против 1,8%.
При этом безработные в поиске работы используют несколько способов. В частности, смотрят вакансии в газетах или других СМИ, интернет-источниках — 69,9%. К друзьям, родственникам, знакомым за помощью обращаются 55,7% человек, непосредственно взаимодействуют с понравившейся организацией, потенциальным работодателем — 9,7%. А 19,2% граждан пользуются услугами службы занятости или ищут работу с помощью Общереспубликанского банка вакансий.
Обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.
Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывает 0,8% от общего числа домашних хозяйств Беларуси с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.
