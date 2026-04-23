Онкология и радиология относятся к числу наиболее стремительно развивающихся сфер здравоохранения, отметила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич на открытии XV Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, который проходит в Минске, сообщает пресс-служба Правительства.

«Онкология и радиология относятся к числу наиболее стремительно развивающихся сфер здравоохранения, но одновременно наиболее чувствительных и даже пугающих наших пациентов", - сказала Наталья Петкевич.

Заместитель Премьер-министра подчеркнула, что онкологи каждый день находятся на стыке высоких технологий, этики и психологии, принимают решения, которые влияют не просто на здоровье - на жизнь людей и ее качество.

Наталья Петкевич уверена, что успех лечения может быть обеспечен только за счет связки всех составляющих этого процесса: от ранней и правильной диагностики, выстраивания схемы лечения, ее корректировки при необходимости и до разговора с пациентом.

Вице-премьер заметила, что онколог сегодня "не просто специалист по схемам и протоколам - это архитектор маршрутизации пациента в этом лабиринте жизненной ситуации, в котором, к сожалению, человек оказался".

Наталья Петкевич напомнила, что наряду с вопросами лечения важно не забывать о второй стороне вопроса - психологической, о душе, эмоциях пациента и его семьи. "В ваших руках не просто здоровье, но и судьба пациента. Успех будет тогда, когда два компонента - медицинский и психологический - будут сочетаться", - добавила она.

Заместитель Премьер-министра обратила внимание на то, что онкология и радиология проделали колоссальный путь, чтобы обеспечить совершенно иное качество работы. Но, несмотря на все прорывные высокие технологии, постулаты остаются теми же: ранняя диагностика, качество лечения, качество жизни пациента.

Президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросам развития онкологии, финансирования этой сферы уделяется огромное внимание, заявила вице-премьер. Она добавила, что вопросы профилактики, ранней диагностики и диспансеризации всего населения страны, обеспечение качественного лечения являются основными компонентами Государственной программы "Здоровье нации" на 2026-2030 годы.

"Рак сегодня враг непобежденный, к сожалению. И победить его можно, только соединив интеллект, технологии и усилия всех стран", - подчеркнула Наталья Петкевич.

XV Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии проходит с 22 по 24 апреля в Минском международном выставочном центре "БелЭкспо".