|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕСЧИТАЛО СТАВКИ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА
09:42 24.04.2026
Правительство пересчитало ставки утилизационного сбора. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Такое решение принято в рамках выработки конкретных мер по защите внутреннего рынка.
Как сообщает пресс-служба Правительства, постановлением предусматривается:
пересчет ставок утилизационного сбора, уплачиваемого как физическими, так и юридическими лицами на производимые в Республике Беларусь, а также ввозимые на территорию Республики Беларусь транспортные средства, самоходные машины и прицепы к ним, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами;
определение шасси к объектам облагаемым утильсбором, а также приведение некоторых видов и категорий транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним к видам и категориям, определенным в Российской Федерации;
увеличение требований к сроку нахождения транспортного средства в собственности иностранного физического лица;
объединение положений действующих постановлений Правительства от 1 июля 2019 года №437 "Об утилизации транспортных средств" и от 30 декабря 2022 года №951 "Об утилизации самоходных машин и (или) прицепов к ним", а также признание утратившими силу постановлений Правительства.
Принятые меры будут способствовать как защите внутреннего рынка Республики Беларусь, так и рынка Союзного государства.
Размер ставок утилизационного сбора увеличен на 7%. Интересы физических лиц затронуты минимально: вне зависимости от типа и объема двигателя приобретаемого транспортного средства, с даты выпуска которого прошло до трех лет включительно, сбор увеличен с 544,5 до 624,92 рубля, с даты выпуска которого прошло более 3 лет, - с 1089 до 1282,02 рубля. По отдельным позициям в рамках защиты внутреннего рынка ставки утилизационного сбора увеличены кратно.
Белорусские автопроизводители освобождаются от уплаты утильсбора в случае принятия на себя обязательств по утилизации транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.04.2026
Курсы в банках
на 24.04.2026
Конвертация в банках
на 24.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте