Правительство пересчитало ставки утилизационного сбора. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Такое решение принято в рамках выработки конкретных мер по защите внутреннего рынка.

Как сообщает пресс-служба Правительства, постановлением предусматривается:

пересчет ставок утилизационного сбора, уплачиваемого как физическими, так и юридическими лицами на производимые в Республике Беларусь, а также ввозимые на территорию Республики Беларусь транспортные средства, самоходные машины и прицепы к ним, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами;

определение шасси к объектам облагаемым утильсбором, а также приведение некоторых видов и категорий транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним к видам и категориям, определенным в Российской Федерации;

увеличение требований к сроку нахождения транспортного средства в собственности иностранного физического лица;

объединение положений действующих постановлений Правительства от 1 июля 2019 года №437 "Об утилизации транспортных средств" и от 30 декабря 2022 года №951 "Об утилизации самоходных машин и (или) прицепов к ним", а также признание утратившими силу постановлений Правительства.

Принятые меры будут способствовать как защите внутреннего рынка Республики Беларусь, так и рынка Союзного государства.

Размер ставок утилизационного сбора увеличен на 7%. Интересы физических лиц затронуты минимально: вне зависимости от типа и объема двигателя приобретаемого транспортного средства, с даты выпуска которого прошло до трех лет включительно, сбор увеличен с 544,5 до 624,92 рубля, с даты выпуска которого прошло более 3 лет, - с 1089 до 1282,02 рубля. По отдельным позициям в рамках защиты внутреннего рынка ставки утилизационного сбора увеличены кратно.

Белорусские автопроизводители освобождаются от уплаты утильсбора в случае принятия на себя обязательств по утилизации транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.