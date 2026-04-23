Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЯРОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ ЗАСЕЯНО 44% ПЛОЩАДЕЙ


09:34 24.04.2026

Аграрии Беларуси по состоянию на 24 апреля преодолели важный рубеж весенней кампании, засеяв яровыми культурами 1010 тыс. га, сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно оперативным данным, это составляет 44% от общей запланированной площади, которая в текущем году превышает 2 млн 294 тыс. га.

В региональном разрезе лидирующую позицию по темпам работ занимает Гродненская область, где план выполнен уже на 52 % (засеяно 174 тыс. га). В Брестском регионе освоено 48 % площадей, в Витебском и Могилевском — по 45 % и 44 % соответственно. В Минской области работы проведены на 41 % территорий, а в Гомельской — на 35 % от намеченных показателей.

Параллельно с общим севом аграрии демонстрируют высокую продуктивность по техническим и стратегически важным культурам. Так, сев сахарной свеклы практически завершен — работы выполнены на 95 %, что составляет более 101 тыс. га. Высокая динамика наблюдается в хозяйствах, занимающихся льном-долгунцом и яровым рапсом: план по этим культурам реализован на 87 % и 71 % соответственно. В то же время во всех регионах страны продолжается посадка картофеля и сев кукурузы.

Успешный ход полевых работ подкреплен необходимой ресурсной базой. Для обеспечения будущего урожая накоплено 760 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений (91 % от плана). Также активно ведется работа с органикой: под яровой сев уже внесено 37 млн тонн удобрений, что составляет 72 % от общего объема вывезенных на поля запасов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2026
валюта курс
EUR 3.2786
USD 2.8040
RUB 3.7623
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2676 -0.0049
USD 2.8040 -0.0068
RUB 3.7623 +0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3500
USD 2.8260 2.8490
RUB 3.7000 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1850
EUR/RUB 89.4000 91.0000
USD/RUB 76.0000 77.2022
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
