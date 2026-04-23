Аграрии Беларуси по состоянию на 24 апреля преодолели важный рубеж весенней кампании, засеяв яровыми культурами 1010 тыс. га, сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно оперативным данным, это составляет 44% от общей запланированной площади, которая в текущем году превышает 2 млн 294 тыс. га.

В региональном разрезе лидирующую позицию по темпам работ занимает Гродненская область, где план выполнен уже на 52 % (засеяно 174 тыс. га). В Брестском регионе освоено 48 % площадей, в Витебском и Могилевском — по 45 % и 44 % соответственно. В Минской области работы проведены на 41 % территорий, а в Гомельской — на 35 % от намеченных показателей.

Параллельно с общим севом аграрии демонстрируют высокую продуктивность по техническим и стратегически важным культурам. Так, сев сахарной свеклы практически завершен — работы выполнены на 95 %, что составляет более 101 тыс. га. Высокая динамика наблюдается в хозяйствах, занимающихся льном-долгунцом и яровым рапсом: план по этим культурам реализован на 87 % и 71 % соответственно. В то же время во всех регионах страны продолжается посадка картофеля и сев кукурузы.

Успешный ход полевых работ подкреплен необходимой ресурсной базой. Для обеспечения будущего урожая накоплено 760 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений (91 % от плана). Также активно ведется работа с органикой: под яровой сев уже внесено 37 млн тонн удобрений, что составляет 72 % от общего объема вывезенных на поля запасов.