Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 2,3%
09:25 24.04.2026
Розничный товарооборот в Могилевской области в I квартале 2026 г. составил 2089 млн. рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,6% розничного товарооборота области, в I квартале 2026 г. составил 1975,7 млн. рублей, или 102,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в I квартале 2026 г. составил 834,4 млн. рублей, или 87,4% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2025 г.
Товарооборот общественного питания в I квартале 2026 г. составил 105,2 млн. рублей, или 98,3% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2025 г.
