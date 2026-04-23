Розничный товарооборот в Могилевской области в I квартале 2026 г. составил 2089 млн. рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,6% розничного товарооборота области, в I квартале 2026 г. составил 1975,7 млн. рублей, или 102,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в I квартале 2026 г. составил 834,4 млн. рублей, или 87,4% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2025 г.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2026 г. составил 105,2 млн. рублей, или 98,3% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2025 г.