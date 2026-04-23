Экономика РБ


МТС НАЧИНАЕТ ВЕСЕННИЙ ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ ПО ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ


09:08 24.04.2026

МТС запускает весенний цикл обучения цифровым навыкам старшего поколения. В этот раз в рамках инициативы #НаучиСвоихБлизких более 50 человек смогут бесплатно усовершенствовать свои знания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, в офлайн-формате курс стартовали в центре социального обслуживания населения Заводского района Минска. Параллельно организовано онлайн-обучение для слушателей по всей стране.

Как и прежде, программа построена по уровневому принципу. Начинающие пользователи осваивают базовые действия: сохранение контактов в смартфоне, съемку фото и видео, поиск информации в интернете, создание электронной почты и регистрацию в мессенджерах и соцсетях. Для более продвинутых слушателей предусмотрены обучение использованию мобильного банкинга, оформлению заявок через портал 115.бел, использованию геосервисов, поиску лекарств в аптечных приложениях, онлайн-заказам товаров и услуг, видеозвонкам, а также знакомство с возможностями нейросетей.

Центральной темой курса остается кибербезопасность. Каждое занятие в той или иной степени затрагивает вопросы защиты данных, цифровой гигиены, распознавания мошеннических схем и безопасного поведения в сети.

Проводит занятия опытный преподаватель, а атмосфера групповых занятий помогает участникам не только учиться, но и находить новых знакомых, формировать собственное комьюнити. По окончании курса каждый слушатель получает сертификат об успешном освоении материала.

О проекте:

#НаучиСвоихБлизких — социальная инициатива МТС, направленная на повышение цифровой грамотности старшего поколения. Программа помогает людям уверенно пользоваться современными технологиями. За время реализации проекта выдано почти 900 сертификатов об успешном прохождении курса.

Присоединиться к обучению можно бесплатно. Узнать подробнее и зарегистрироваться для участия в следующих потоках можно на сайте МТС.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2026
валюта курс
EUR 3.2786
USD 2.8040
RUB 3.7623
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2676 -0.0049
USD 2.8040 -0.0068
RUB 3.7623 +0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3500
USD 2.8260 2.8490
RUB 3.7000 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1850
EUR/RUB 89.4000 91.0000
USD/RUB 76.0000 77.2022
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
