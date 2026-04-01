23.04.2026   
Экономика РБ


МИНЭНЕРГО: ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЕЛАЭС ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 60 МЛРД КВТ•Ч


17:04 23.04.2026

Выработка электроэнергии Белорусской АЭС приближается к 60 млрд кВт•ч. Об этом заявил министр энергетики Денис Мороз во время диалога с трудовым коллективом ОАО «Шкловский льнозавод», сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Говоря о Чернобыльской катастрофе, Денис Мороз отметил: для Беларуси она стала не только тяжёлым испытанием, но и определила подходы к развитию энергетики, где ключевой приоритет - безопасность.

Этот опыт во многом определил стратегические решения по развитию атомной энергетики в стране.

Сегодня БелАЭС - основной источник энергии. Почти 60 млрд кВт•ч выработанной электроэнергии позволили диверсифицировать энергобаланс страны и снизить зависимость от импортируемых ресурсов.

��Параллельно формируется полная инфраструктура отрасли.

В частности, реализуется проект по созданию пункта захоронения радиоактивных отходов: определены потенциальные площадки в Гродненской, Могилёвской и Гомельской областях, ведётся их оценка с учётом требований безопасности.

Беларусь последовательно развивает атомную энергетику на принципах надёжности, технологичности и ответственности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2026
валюта курс
EUR 3.2786
USD 2.8040
RUB 3.7623
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2676 -0.0049
USD 2.8040 -0.0068
RUB 3.7623 +0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3350
USD 2.8170 2.8280
RUB 3.7200 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.4000 89.6000
USD/RUB 75.9000 76.0977
подробнее
