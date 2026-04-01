Выработка электроэнергии Белорусской АЭС приближается к 60 млрд кВт•ч. Об этом заявил министр энергетики Денис Мороз во время диалога с трудовым коллективом ОАО «Шкловский льнозавод», сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Говоря о Чернобыльской катастрофе, Денис Мороз отметил: для Беларуси она стала не только тяжёлым испытанием, но и определила подходы к развитию энергетики, где ключевой приоритет - безопасность.

Этот опыт во многом определил стратегические решения по развитию атомной энергетики в стране.

Сегодня БелАЭС - основной источник энергии. Почти 60 млрд кВт•ч выработанной электроэнергии позволили диверсифицировать энергобаланс страны и снизить зависимость от импортируемых ресурсов.

Параллельно формируется полная инфраструктура отрасли.

В частности, реализуется проект по созданию пункта захоронения радиоактивных отходов: определены потенциальные площадки в Гродненской, Могилёвской и Гомельской областях, ведётся их оценка с учётом требований безопасности.

Беларусь последовательно развивает атомную энергетику на принципах надёжности, технологичности и ответственности.