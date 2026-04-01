Сегодня под руководством заместителя министра экономики Марии Мажинской межведомственная комиссия рассматривала отчеты о реализации в прошедшем пятилетии госпрограмм «Комфортное жилье и благоприятная среда», «Строительство жилья», «Белорусский лес», «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка», сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Замминистра отметила, что мероприятия госпрограмм нацелены на ключевое – рост качества жизни людей.

«За пять лет построено около 21,7 млн квадратных метров жилья, в том числе с господдержкой – свыше 5,4 млн кв.м, арендного жилья – порядка 1,3 млн кв.м. В результате показатель обеспеченности населения жильем достиг 30,7 кв.м на человека. Это в 1,5 раза выше, чем три десятилетия назад, и один из самых высоких результатов в СНГ.

Но не только квадратные метры определяют комфорт жизни. Не менее важны: чистая вода, тепло в домах, благоустроенные дворовые территории. За этот период введены в эксплуатацию более 1000 станций обезжелезивания, построено 93 водозаборных скважины. Модернизировано свыше 500 котельных, обновлено более 1,9 тыс. км тепловых сетей. Новый облик получили порядка 10,8 тыс. придомовых территорий многоквартирных жилых домов.

За этими цифрами стоят реальные положительные изменения в жизни белорусов», – подчеркнула замглавы Минэкономики.