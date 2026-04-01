ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСПРОГРАММ ПОВЫСИЛА УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЕМ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ


16:32 23.04.2026

Сегодня под руководством заместителя министра экономики Марии Мажинской межведомственная комиссия рассматривала отчеты о реализации в прошедшем пятилетии госпрограмм «Комфортное жилье и благоприятная среда», «Строительство жилья», «Белорусский лес», «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка», сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Замминистра отметила, что мероприятия госпрограмм нацелены на ключевое – рост качества жизни людей.

«За пять лет построено около 21,7 млн квадратных метров жилья, в том числе с господдержкой – свыше 5,4 млн кв.м, арендного жилья – порядка 1,3 млн кв.м. В результате показатель обеспеченности населения жильем достиг 30,7 кв.м на человека. Это в 1,5 раза выше, чем три десятилетия назад, и один из самых высоких результатов в СНГ.

Но не только квадратные метры определяют комфорт жизни. Не менее важны: чистая вода, тепло в домах, благоустроенные дворовые территории. За этот период введены в эксплуатацию более 1000 станций обезжелезивания, построено 93 водозаборных скважины. Модернизировано свыше 500 котельных, обновлено более 1,9 тыс. км тепловых сетей. Новый облик получили порядка 10,8 тыс. придомовых территорий многоквартирных жилых домов.

За этими цифрами стоят реальные положительные изменения в жизни белорусов», – подчеркнула замглавы Минэкономики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2026
валюта курс
EUR 3.2786
USD 2.8040
RUB 3.7623
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2676 -0.0049
USD 2.8040 -0.0068
RUB 3.7623 +0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3350
USD 2.8170 2.8280
RUB 3.7200 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.4000 89.6000
USD/RUB 75.9000 76.0977
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте