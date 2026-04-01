Экономика РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СОСТАВИЛА 1,9%
16:18 23.04.2026
За январь-февраль 2026 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за исключением организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 2,2%, рентабельность продаж – 1,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 марта 2026 г. составила 5396,3 млн. рублей, в том числе просроченная – 1135,1 млн. рублей, или 21% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 марта 2026 г. составила 9093,7 млн. рублей, в том числе просроченная – 1368,8 млн. рублей, или 15,1% от общего объема кредиторской задолженности.
