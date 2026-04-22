ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В I КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛСЯ НА 2,1%

13:41 23.04.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за I квартал 2026 г. в текущих ценах составил 5088,1 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП снизился на 2,1% к уровню I квартала 2025 г.