Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по Могилевской области, по данным следствия, в период с августа по октябрь прошлого года 18-летний житель Могилева, являясь владельцем немецкого автомобиля и осведомленный о высоком спросе на комплектующие для BMW, организовал противоправную деятельность через свой аккаунт в Instagram. Личный профиль он превратил в виртуальную торговую площадку по продаже автозапчастей.

Фигурант действовал по отработанной схеме: покупатели перечисляли 100-процентную предоплату за якобы имеющийся в наличии товар. Однако после получения денег обвиняемый не исполнял взятые на себя обязательства, ограничиваясь лишь обещаниями, а впоследствии блокировал потерпевших.

В результате противоправных действий молодого человека пострадали 33 владельца автомобилей BMW из различных регионов. Сумма причиненного им ущерба составила более 18,1 тысячи рублей.

Заработанные нечестным путем деньги «предприниматель» тратил в онлайн-казино. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, он признан склонным к азартным играм.

Действия фигуранта квалифицированы следствием по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.