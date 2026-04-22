Экономика РБ


ВИРТУАЛЬНЫЙ АВТОМАГАЗИН: 18-ЛЕТНИЙ МОГИЛЕВЧАНИН «ПРОДАВАЛ» НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗАПЧАСТИ


13:39 23.04.2026

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по Могилевской области, по данным следствия, в период с августа по октябрь прошлого года 18-летний житель Могилева, являясь владельцем немецкого автомобиля и осведомленный о высоком спросе на комплектующие для BMW, организовал противоправную деятельность через свой аккаунт в Instagram. Личный профиль он превратил в виртуальную торговую площадку по продаже автозапчастей.

Фигурант действовал по отработанной схеме: покупатели перечисляли 100-процентную предоплату за якобы имеющийся в наличии товар. Однако после получения денег обвиняемый не исполнял взятые на себя обязательства, ограничиваясь лишь обещаниями, а впоследствии блокировал потерпевших.

В результате противоправных действий молодого человека пострадали 33 владельца автомобилей BMW из различных регионов. Сумма причиненного им ущерба составила более 18,1 тысячи рублей.

Заработанные нечестным путем деньги «предприниматель» тратил в онлайн-казино. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, он признан склонным к азартным играм.

Действия фигуранта квалифицированы следствием по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
валюта курс
EUR 3.3024
USD 2.8108
RUB 3.7505
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2725 -0.0527
USD 2.8108 -0.0233
RUB 3.7505 +0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3250 3.3350
USD 2.8170 2.8280
RUB 3.7200 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 23.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 89.4000 89.6000
USD/RUB 75.9000 76.0977
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
