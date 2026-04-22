|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВИРТУАЛЬНЫЙ АВТОМАГАЗИН: 18-ЛЕТНИЙ МОГИЛЕВЧАНИН «ПРОДАВАЛ» НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗАПЧАСТИ
13:39 23.04.2026
Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по Могилевской области, по данным следствия, в период с августа по октябрь прошлого года 18-летний житель Могилева, являясь владельцем немецкого автомобиля и осведомленный о высоком спросе на комплектующие для BMW, организовал противоправную деятельность через свой аккаунт в Instagram. Личный профиль он превратил в виртуальную торговую площадку по продаже автозапчастей.
Фигурант действовал по отработанной схеме: покупатели перечисляли 100-процентную предоплату за якобы имеющийся в наличии товар. Однако после получения денег обвиняемый не исполнял взятые на себя обязательства, ограничиваясь лишь обещаниями, а впоследствии блокировал потерпевших.
В результате противоправных действий молодого человека пострадали 33 владельца автомобилей BMW из различных регионов. Сумма причиненного им ущерба составила более 18,1 тысячи рублей.
Заработанные нечестным путем деньги «предприниматель» тратил в онлайн-казино. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, он признан склонным к азартным играм.
Действия фигуранта квалифицированы следствием по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 22.04.2026
Курсы в банках
на 23.04.2026
Конвертация в банках
на 23.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте